Ispred sebe vidim samo gomilu golih tela koja se kao na pokretnoj traci dodiruju, maze i vode ljubav, i to sve na ogromnom krevetu. Vidim plavušu sa ogromnim grudima koja se mazi sa sitnom riđokosom ženom, dok obla brineta istovremeno vodi ljubav sa muškarcem i ljubi se sa drugom plavušom. Ovako je opisala "elitnu žurku" autorka teksta sajta "MarieClaire".

Dan pre ove žurke primila sam mejl sa adresom, zajedno sa pravilima koja će važiti na zabavi. Ovo je bila moja prva zabava ovog tipa. Seks sa strancima, naročito sa mnogo njih, nije nešto što me privlači. Ali želela sam da doživim nešto novo, pa kada mi je prijatelj iz Londona predložio to dok sam bila u poseti kod njega, pristala sam. Htela sam da vidim kako to tačno izgleda.