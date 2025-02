Video počinje snimkom Eli pre mršavljenja 2023. godine , dok stoji ispred ogledala i okreće se u stranu kako bi pokazala svoje gojazno telo i ozbiljan višak kilograma, tačnije, više od 130 kg . Zatim prelazi na snimak iz 2024. godine, gde nosi usku crnu haljinu koja ističe njenu novu, vitku figuru i bujne grudi. Ipak, najveća razlika u njenim video snimcima svakako je to koliko srećnije i ispunjenije deluje.

Hiljade korisnika komentarislo je ovu promenu. Jedna osoba je napisala: "Najveća transformacija koju sam ikada videla“, dok je druga dodala: " Brate, najveći preobražaj ikada, nisam bila sigurna da je to ista osoba " , a treća: "Ranije je ne bih ni pogledao, a sada bih jurio za njom".

Život "Tukli su me i lomili nos zbog moje kilaže" Zbog Alinine ispovesti ceo region je lio suze: "Ubacili su me u kontejner"

Jedan za drugim komentari su nastavili da se nižu : "Nisam ovo očekivao! Svaka čast! Čak iako si imala operaciju, to i dalje zahteva održavanje kroz ishranu i vežbanje", "Vilica mi je pala". Više se ne libi da nosi uske, dekoltirane i izazovne stvari i time pokaže koliko je ponosna na svoj uspeh, udvarači je spopadaju više nego ikada, međutim ona je verna svom izabraniku.

"Mlađi gojazni ljudi problem gojaznosti dosta kompenzuju, imaju snažno srce i relativno su aktivni, i do nekog momenta mogu normalno da funkcionišu. Kako godine odmiču, obično nakon pet godina, počinju prvi zdravstveni problemi i javlja se insulinska rezistencija i dijabetes . Počinju problemi sa radom srca i sa kretanjem, tako da već posle pet godina gojaznosti mogu da se očekuju ozbiljni zdravstveni problemi," rekao je dr Ognjan Skrobić.

"Želudac je takav organ da nakon obroka može da se proširi tri do četiri puta. Ono što smo primetili je da gojazni pacijenti najčešće imaju učestalost bolesti jednjaka , upravo zbog gojaznosti i pritiska na dijafragmu češće imaju upale jednjaka uzrokovane vraćanjem sadržaja iz želuca u jednjak. Tip karcinoma koji se razvija na završnom delu jednjaka upravo se češće javlja kod gojaznih osoba nego kod mršavih."

"Dosta bitan je voljni momenat, kad je pacijent došao do hirurga, već je iscrpljen pokušajima i već je demoralisan, a hirurgiju vidi kao poslednji izlaz," kaže dr Skrobić i dodaje da pre nego što se pacijent odluči za operaciju želuca, treba da pokuša da svoju ishranu dovede u normalu , a u tome mu može pomoći dobar nutricionista.

Žena Jelena je imala 120 kilograma, a onda je odlučila da preseče: "To je bio poziv za buđenje", sada se prepolovila i izgleda kao avion

Dr Ognjan Skrobić se osvrnuo i na fizičku aktivnost, i objasnio da se, kada su treninzi u pitanju mora biti obazriv, i da prekomerno gojaznoj osobi nije lako zadati vrlo intezivan trening, pošto to može dovesti do povređivanja i do kontraproduktivnosti. Naglasio je i da je pored stručne pomoći, vrlo bitna i psihološka podrška pacijenta.