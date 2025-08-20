Slušaj vest

Poslednjih godina sve veći broj parova se bori za potomstvo. Ova borba nije laka, mnogi brakovi stradaju nakon što se partneri ne ostvare u ulozi roditelja. Kako je u iskrenoj ispovesti ispričala Maja njena borba za potomstvo trajala je punih 17 godina.

- Uvek sam maštala da se ostvarim kao majka, mislim da je to bio i jedan od razloga zašto sam se udala mlada. Nikola je delio moje želje i odmah nakon venčanja počeli smo da "radimo" na bebi. Meseci su prolazili, ali se ništa nije dešavalo. Posle dve godine uzaludnog pokušaja da ostanem trudna otišli smo kod lekara. Ispostavilo se da oboje imamo problem i da praktično neću moći da ostanem u drugom stanju na prirodan način. Ali, odustajanje nije bila opcija, pa smo odmah započeli sa raznim procedurama kako bih uz pomoć medicine dobila dete, iskreno je rekla Maja.

Maja je patila jer joj nikako nije uspevalo da zatrudni Foto: Profimedia

Ona tada nije ni slutila da će njena borba za potomstvo potrajati 17 godina.

- Postoje dani kada mislite da više ne možete izdržati. Boli vas duša kad gledate tuđe bebe, slušate o trudnoćama, a vi i dalje čekate. Ali, u tim najtežim trenucima sam naučila da ne smem prestati da verujem da će sve ispati dobro, da će se moj trud isplatiti, dodala je ona.

Maja ne krije da je prolazak kroz nebrojane medicinske tretmane bio vrlo iscrpljujući, ne samo fizički već i emocionalno.

- Naučila sam kako je važno osluškivati svoje telo, uzimati pauze kad je potrebno i, najvažnije, ne kriviti sebe. Mnoge žene osećaju se krivom kao da je s njom nešto pogrešno. Ali, to nije istina, mi smo samo ljudi koji prolaze kroz težak proces, zaslužujemo ljubav i saosećanje prema sebi, iskrena je bila Maja.

Najveća podrška joj je bio suprug Nikola za koga kaže da je bio njena stena.

Njen suprug Nikola bio joj je najveći oslonac i podrška Foto: Profimedia

- Bez njegove ljubavi i razumevanja ne znam da li bih izdržala. Bilo je trenutaka kada sam mislila da se trudnoća nikada neće dogoditi, ali me je on uvek podsećao da smo tim i da ćemo uspeti. Ako nemate podršku kod partnera, okrenite se onima koji vas vole prijateljima, porodici...Ne morate sami ovo teško breme da nosite samo na leđima, poručila je ona.

Posle 17 godina borbe za potomstvo konačno je rodila sina. Trenutak kad joj je babica nakon porođaja spustili sina u njene ruke nikad neće zaboraviti.

- Tek kad sam uzela svoje dete prvi put u ruke shvatila sam da su mi svi problemi kroz koje sam prošla dali neverovatnu snagu. Kad sam ga nakon prođaja uzela u ruke suze su mi samo tekle niz lice. Nisam mogla da ga se nagledam. Sva bol, suze, tuga sve što sam do tad prošla je samo nestalo. Tada sam shvatila da je svaka borba bila vredna držanja mog sina u rukama. On je moje čudo, naglasila je Maja, piše Srećna Republika.

Maja i Nikola konačno su postali roditelji i dobili su sina Foto: Profimedia

Ona je imala i poruku za druge žene koje se bore kao lavice da dobiju dete.

- Znam kako je teško, koliko vas ponekad sve boli, ali molim vas, nemojte se predati, jer je ovo vaša najvažnija bitka u životu. Vaša snaga je veća nego što mislite. Verujte u čudo, jer se čuda događaju, poručila je Maja.

Bonus video: Stručnjaci o surogat majčinstvu