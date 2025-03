U videu se snimala i pokazala proređenu kosu koja joj se nakon nadogradnje kosa stanjila i postala neujednačena na vrhovima, ali najviše je zgranulo to što joj je pramen kose otpao u lavabo dok se umivala . Objasnila je da joj je gubitak kose narušio samopouzdanje.

- Ne zanima me što ko kaže, iskreno verujem da ekstenzije uništavaju kosu! Imam osećaj da je to jednostavno prevelika težina za kosu - napisala je jedna devojka u brojnim komentarima, a druga se nadovezala: - Zato nikad više neću verovati frizeru. Kažu da ekstenzije ne uzrokuju štetu ako su pravilno postavljene, ali to nije istina, prenosi Index.