"Početkom godine otkrio sam da se moja devojka neprestano dopisuje sa jednim kolegom. Nakon nekoliko nedelja napetosti među nama, pitao sam je šta bi ona uradila da je situacija obrnuta i da se ja stalno dopisujem sa nekom devojkom. Tada je rekla da ne želi više da bude sa mnom i ostavila me. Nakon nekoliko meseci ponovo mi se javila i s vremenom smo nastavili vezu. Nedavno mi je, tokom neke svađe, priznala da je spavala sa njim nakon što smo raskinuli , ali da je on bio zainteresovan samo za seks. Kasnije, kada se malo ohladila, rekla je da je upravo zbog tog seksa sa njim shvatila da joj ja nedostajem, ali nekako sumnjam u to. Osećam se kao otirač. Možda sam previše pristojan? Moja glava mi kaže da ona baš i nije toliko zaljubljena u mene, ali moje srce je voli. Koga da poslušam, glavu ili srce? Ivan".

Autor bestselera "The Rough Guide to Sex" Džejms MekKonači, istakao je za "Živim" da ove muke deluju i te kako razumno i opravdano, kao i njegovi strahovi.

- Kada se prema nekome ponašaš s poštovanjem, može biti vrlo teško shvatiti zašto ta osoba to ne ceni i ne uzvraća istom merom – kaže MekKonači, te dodaje da je zaista teško pronaći neki prijatan i zadovoljavajući odgovor na to pitanje.

– Vaša devojka vas je prevarila i ostavila, a onda vam se vratila tražeći od vas mnogo. Čini se da ste vi osoba koja ceni pravu ljubav i koja želi da bude tu za nju, kao podrška, oslonac i partner. Osim toga, vi je i volite i pretpostavljam da uživate u tome da ste joj potrebni. Međutim, ljudi žele mnogo više od puke činjenice da smo nekom potrebni. Kako postajemo zreliji, želimo i očekujemo poštovanje, poverenje, podršku i razumevanje. Šta mislite, može li ona sve to da pruži vama? – pita dr Rudkin, savetujući čitaoca da pokuša u sebi da osvesti neki opšti osećaj i utisak kako bi to izgledalo deliti ceo život sa tom osobom.

Osećati se sigurno i poštovano u vezi minimum je onoga što bi od veze trebalo da očekujete i tražite. To je osnova na kojoj treba insistirati, pa ako ipak odlučite da ostanete s njom u vezi, a ostavljate utisak kao da upravo to želite, morate uspostaviti neka temeljna pravila – kaže Rupert Smit, autor popularne knjige Interlude koja govori upravo o tome kako tajne mogu da unište porodicu.

Razmislite malo o tome zašto se tako lako upustite u ulogu "otirača". To će iziskivati da se vratite unazad u prošlost do vremena kada ste se zadovoljavali bilo kakvim ostacima i mrvicama ljubavi koje bi vam neko davao. Zapitajte se kada ste i u kojem trenutku počeli da povezujete ponižavanje sa ljubavlju, kao i to zašto mislite da je biti pristojan isto što i biti slab – savetuje Smit. Dodaje i da se ovakvi obrasci razmišljanja i ponašanja mogu pratiti sve do najranijih odnosa, onog sa našim roditeljima i braćom i sestrama.