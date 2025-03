Centar za podršku lokalnoj zajednici "Mome " napravio je dokumentarni serijal "Staroplaninke - patrijarhat i njegovo nasleđe u ruralnim zajednicama" , želeći da predstave priče stanovnica sela Rsovci, Dobri Do i Dojkinci, svesni da se glas žena iz ruralnih područja retko čuje. One su otvorile dušu i ispričale kroz šta su sve prošle, odrastajući i osnivajući porodicu u čvrstim patrijarhalnim okovima.

Strogi patrijarhat favorizovao je mušku decu. Ukoliko parovi nisu dobijali mušku decu iz više pokušaja, dolazilo je do selektivnih abortusa ženske dece, po čemu je naročito poznata Crna Gora. Kako su koreni radikalnog patrijarhata naročito snažni u ruralnim područjima, i u Rsovcima, Dobrom Dolu i Dojkincima je radost bila veća kada na svet dođe muško dete, jer ono je "naslednik, domaćin". Njegovo rođenje znači da će imati ko da "nastavi lozu".

- Ako imaš dve devojčice, rodiš li muško, znaš da je to muško, da vredi da mu se raduješ, da ga voliš, da ga sve… - kaže Viktorija Mančić za serijal o Staroplaninkama.

- Žene sa kojima sam razgovarala su birale muževe shodno svojim željama , ali opet postoji tu još jedan momenat. Želele su da odu, da se udaju tamo negde, gde je zemlja pristupačnija. Svesne su da moraju da rade teške fizičke poslove. Pa ako već moraju, da to ne bude tamo negde u planinama. Uspeh je bio udati se za nekog ko ima plodno zemljište u blizini sela - objašnjava Gordana Simonović Veljković.

- Ništa, ništa nisam dobila. Išla sam i rekla sam im da sam izmirena. Mašinu za šivenje su mi dali i jedan šifonjer i to je to. A moje sestre ni to nisu dobile", govori Ljubinka te dodaje da su dva brata podelila imanje.