Dok otvaram još jedan "OOO" (out of office), imam osećaj da je većina žena na porodiljskom odsustvu.

Bliske prijateljice, sada majke male dece, više nemaju vremena za vikend šetnje u parku. Često se osećam kao da su me roditelji "izbrisali" iz života, ostavljajući me na "seen" mesecima.