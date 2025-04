Pa šta onda možete da uradite? To zavisi od situacije, ali stručnjaci sa kojima smo razgovarali slažu se da se često svodi na postavljanje granica i njihovo jasno poštovanje. Pre nego što dođete do toga, vi i vaš partner treba da se slažete da je toksično ponašanje problem. A onda, uskladite se na najbolji način da se to reši. Inače, ako nije voljan da vam čuva leđa, to može da izazove neverovatne poteškoće.