Mleveni keks staviti u jednu posudu, zatim dodati mleko, šećer (za one koje vole slađe neka stave celu šolju), a margarin izrendati sve to sjediniti, kada smo to zamesili i sjedinili dodati predhodno otopljenu čokoladu i opet mesiti dok se ne dobije ujednačena masa. Kada smo sve sjedinili, onda praviti loptice i uvaljati ih u kokos...

Potrebno vam je pola sata da odvojite, za ovo a prelepo je.. Ispadne oko 30 kuglica u zavisnosti kolike veličine pravite. U svaku možete ubaciti po jedan lešnik, ako volite.