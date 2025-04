Marija Temara visoka je čak 188 cm, ali je ipak najniža u svojoj porodici „džinova“ koja je postala viralna senzacija na internetu. Iako život u, verovatno, najvišoj porodici na mreži nosi mnoge izazove, popularna tiktokerka priznaje da voli to što je visoka.

Porodica nadprosečne visine

Marija Temara (28) je najstarije dete u petočlanoj porodici, ali i najniža — što mnogo govori, s obzirom na to da je visoka čak 188 cm. Kako je otkrila za The Sun, u detinjstvu je često bila žrtva zadirkivanja zbog svoje visine.

„Svi bulje u nas čim uđemo u prostoriju“

Iako je najniža u porodici, ljudi često pitaju koliko su visoki. „ Volimo da se našalimo i kažemo da imamo preko 215 cm — i svi nam poveruju, jer to stalno ponavljamo . Čak tvrdimo da smo još viši“, kaže kroz smeh i dodaje da ih zovu „porodica džinova“.

Život u svetu prilagođenom nižima

Ljubavni izazovi visokih žena

„Mama je upoznala tatu Majka (193 cm) dok je igrala profesionalnu košarku na Novom Zelandu, odakle je on poreklom. Ona je iz Sirakjusa, Njujork. Šalimo se da je ‘prihvatila svog niskog kralja’, i on je to voleo.“