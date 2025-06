Njihova specifično komplikovana situacija, mnoge muškarce bi naterala da se okrenu i pobegnu glavom bez obzira. Ali ovaj muškarac, to nije učinio. Ovo je njegova ispovest.

Slušaj vest

Kada se Laura porađala, njen novi, nazovimo ga dečko, Adam, nije je napuštao. Naime, njihova specifično komplikovana situacija, mnoge muškarce bi naterala da se okrenu i pobegnu glavom bez obzira. Ali ovaj muškarac, to nije učinio. Ovo je njegova ispovest.

- Gledajući je kako se porađa, moje mišljenje o njoj uveliko je oblikovalo 2018. godinu. Upravo sam počeo da predajem medicinskim sestrama na univerzitetu u Južnoj Australiji. Bio je početak akademske godine i bio sam nov u gradu, pa smo kolega i ja odlučili da obiđemo štandove na dan otvorenih vrata. Bio sam vegan nekoliko godina i nadao sam se da ću upoznati istomišljenike.

Osoba u dukserici brenda "Sea Shepherd" me je usmerila u pravom smeru i odmah me je privukla ta žena koja je sedela na sredini štanda. To je trenutak koji je ostao zauvek urezan u mom umu – oko stola je bila gomila ljudi i kolačića. Rekao bih da sam bio 13 koraka od Laure kada sam je prvi put ugledao. Bila je jednostavno zadivljujuća; smešila se i veselo ćaskala s ljudima.

Činilo se da ima magnetsku energiju i mogao sam da osetim kako me uvlači u njenu orbitu. Ćaskao sam sa njom i još nekoliko ljudi i ostao potpuno zaprepašćen nakon susreta. Ništa nisam uspeo da uradim do kraja tog popodneva. Nisam znao šta da mislim o tome. Bilo mi je teško čak i da prihvatim da ona postoji. Bio sam u šoku, ali sam se trudio da to zaboravim.

Foto: Profimedia

Bio je u braku, ali nije mogao da prestane da misli na nju

U to vreme sam bio u braku, ali stvari nisu išle dobro. Definitivno nisam tražio ljubav, ali sam se pridružio Veganskom i vegetarijanskom klubu i viđali smo se usput tokom narednih nekoliko meseci. U tom periodu sam saznao da je i Laura u vezi.

Šest meseci kasnije prolazio sam kroz razvod i saznao sam da se i Laura rastala od partnera. Ali njena situacija je bila mnogo komplikovanija – ne samo da je još uvek živela sa bivšim dečkom kako bi se brinula o njihovom trogodišnjaku, već je bila i trudna u petom mesecu.

Zvuči apsurdno ovako reći, ali ti detalji su mi se činili sporednim. Hemija među nama bila je takva da smo uspeli da pretvorimo jedan, inače ni blizu intiman, godišnji sastanak Veganskog i vegetarijanskog kluba u naš prvi romantični susret. Poljubili smo se pored jezera na kampusu i ja sam odlepio.

Složili smo se da je sve u šta se upuštamo, i to postepeno. Sa predškolcem i bebom na putu, i životom samohranog roditelja na koji je morala da se navikne, novi partner je za nju bio komplikacija koju nije želela. Znao sam da spadam u kategoriju "lepo je imati, ali nije nužno". Mislio sam da sam u redu s tim. Čak sam pokušavao da izlazim i s drugim ženama. Ali biti s Laurom bilo je kao da su boje sveta pojačane do maksimuma. Svaki drugi susret bledeo je u poređenju; imao sam oči samo za nju.

Kako je njena trudnoća napredovala, sve više sam joj pomagao. Svakog dana smo osećali da ulazimo u vezu, i svakog dana me je podsećala da nismo ozbiljni.

"Počela je prevremeno da se porađa, nisam je napuštao"

Kada joj je vodenjak pukao šest nedelja ranije, ja sam bio taj koji ju je odveo u bolnicu i pomogao joj da se izbori za sebe. Babice nisu shvatile situaciju ozbiljno, a iz profesionalne perspektive znao sam da propuštaju bitne signale. Na kraju su priznali da će Laura verovatno imati prevremeni porođaj. Sledeći dani bili su intenzivni, ali nisam je napuštao.

U gestu koji volim da nazovem "radikalnim prihvatanjem" – i na Laurino veliko razočaranje – ugradio sam sedište za bebu u auto. Uprkos njenim protestima, duboko u sebi znao sam da ću ja biti taj koji će nju i bebu odvesti kući iz bolnice kada za to dođe vreme. Nedugo zatim, počeo je porođaj. Ako sam ranije mislio da me je Laura impresionirala, gledanje njenog porođaja potpuno je promenilo moje mišljenje o njoj. Kada je osoblje pristalo da proveri napredovanje, bila je otvorena 10 cm i spremna za porođaj. Do tada je njeno poverenje u osoblje bilo toliko nisko da je odbila njihovu ponudu za invalidska kolica i odlučila da se sama popne uz stepenice do porođajne sale. Bio sam u apsolutnom strahopoštovanju. Naša ćerka se rodila ubrzo nakon toga.

Porođaj Foto: Profimedia

Kada su prošli pritisci zbog boravka bebe na odeljenju intenzivne nege novorođenčadi, pitao sam Lauru kada želi da se povučem.

- Da sam htela da odeš, ne bi bio ovde. Ne želim da odeš, rekla mi je.

Pokazivala je toliku ranjivost i to joj nije bilo lako. U tom trenutku sam mznao da je radikalno prihvatanje došlo i do nje same. Previše dobro sam znao da sam ludo zaljubljen; ispostavilo se da nisam bio jedini.

Sedam godina kasnije, naša mešovita porodica porasla je za još dvoje dece. Godine 2023. zaprosio sam Lauru na nacionalnoj televiziji. Rekla je – da.

VIDEO: Ispovest transrodne osobe