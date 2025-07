Živela je raskošan i idiličan život

- Od najranijeg detinjstva, živela sam u dve potpuno različite finansijske stvarnosti. I naučila sam jedno — mnogo je lakše navići se na to da imate novac nego na to da ga nemate. Tokom prve predsedničke kampanje Baraka Obame 2008. godine, boravila sam s decom u Vašingtonu, kada sam dobila mejl od jednog visokorangiranog člana tima koji me je pozvao na prijem s kandidatom. Kad sam sutradan pričala s mužem, usput sam pomenula poziv i rekla da neću ići.