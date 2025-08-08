Slušaj vest

Često smo svedoci neverovatnih priča koje obilaze ceo svet, ali priča o mladoj mami koja je "primorala" svog supruga da joj napravi smuti od placente nakon porođaja izazvala je podeljena mišljena. Iako mnogima na prvu ovo može zvučati bizarno, iza postupka se krije mnoštvo benefitnih stvari. Dalje u tekstu prenosimo ispovest mlade mame u celosti.

- Kada sam videla sliku DJ-a Kalvina Harisa na Instagramu, na kojoj se nalaze pilule od placente njegove partnerke i voditeljke Radio 1, Vik Houp, navrla su mi mnoga sećanja. Imala sam 32 godine i bila sam trudna sa svojim prvim detetomkada sam prvi put čula za koncept konzumiranja placente nakon porođaja.

Kako je došla na ideju?

Pohađala sam časove pripreme za porođaj sa babicom koja je bila veoma posvećena prirodnom porođaju, i ona mi je ispričala o teoriji da jedenje placente može sprečiti postporođajnu depresiju, smanjiti krvarenje posle porođaja i poboljšati nivo gvožđa. Iako ne postoji naučni dokaz da konzumiranje placente nakon porođaja donosi koristi, mnoge životinje, uključujući krave, koze, konje i pse, to rade jer se smatra da je placenta izvanredan izvor hranljivih materija.

DJ Kalvin Haris sa sinom

Bila sam zaintrigirana tom idejom i pomislila da je sve što bi moglo da mi pomogne da se osećam bolje i olakša prve dane s bebom vredno pokušaja. Već sam znala da placenta – privremeni organ koji se razvija tokom trudnoće – sadrži mnogo korisnih sastojaka, jer sam jednom bila nagovorena da kupim kremu za lice od 400 funti koja je sadržala ovčiju placentu.

Babica koja je vodila naše časove upoznala me je sa ženom iz komšiluka koja je bila dula i kouč za porođaj, a takođe je nudila i uslugu enkapsulacije placente. Za 150 funti (oko 170 evra), uzimala bi moju placentu, dehidrirala je i pretvorila u male pilule nalik vitaminima, kao i tinkturu koju sam mogla da dodajem u vodu. Čula sam i za ljude koji su koristili svežu placentu i stavljali je u smutije koje bi pili nakon porođaja.

Na ideju došla tik pred porođaj

Iako sam planirala prirodni porođaj kod kuće, pukao mi je vodenjak i u njemu je bilo mekonijuma, pa su mi u bolnici rekli da moram da ostanem i da će mi indukovati porođaj. Dok smo čekali indukciju, partner Endi i ja smo otišli u šetnju i odjednom sam se setila svojih planova u vezi sa placentom. Svratili smo u radnju "Pound Shop" i kupili rashladnu torbu da bismo poneli placentu kući.

Porodila sam se u haotičnim okolnostima, sasvim drugačije nego što sam zamišljala, ali se sećam da je Endi pokazao na moju placentu i rekao doktoru: „Trebalo bi da ponesemo to.“ Kada je stigao kući, stavio ju je u frižider. Dani nakon porođaja bili su jako teški i osećala sam se užasno, pa sam, dok sam još uvek bila u bolnici, zamolila Endija da ode kući, otkine deo moje placente i stavi je u smuti za mene. Čitala sam da je placenta puna matičnih ćelija koje mogu pomoći telu žene da se obnovi posle porođaja.

Džodi Gibson nakon porođaja

Endi je bio skeptičan, ali ja sam se osećala toliko loše da sam ga naterala: „Moraš to da uradiš za mene i bebu.“ Kasnije mi je rekao da je izvadio placentu iz plastične kutije u frižideru i pokušao da je iseče nožem, ali je bila previše gusta, pa ju je samo pocepao rukama. Stavio ju je u Nutribullet sa puno smrznutog bobičastog voća. Popila sam to u bolnici. Nije imalo neki poseban ukus – gotovo kao običan smuti. Ne znam da li je to bio samo placebo efekat ili je zaista pomoglo, ali ubrzo nakon toga sam prestala da krvarim i sledećeg dana su me pustili kući.

Moja svekrva je bila zgrožena

Prvi dani sa mojom ćerkom Vren bili su u magli, ali pila sam pilule od placente – u početku redovno, a kasnije sve ređe. Sećam se da sam povremeno imala sumnje u vezi s tim da li da ih uzimam, jer sam dobila lekove za indukciju porođaja i pitala se da li su završili u placenti. Takođe sam imala mnogo problema s dojenjem, a mišljenja su podeljena oko toga da li konzumacija placente povećava ili smanjuje količinu mleka.

Moja porodica nije bila previše iznenađena kad je čula da uzimam pilule napravljene od svoje placente – ionako već misle da sam malo hipi. Ali se sećam da je moja svekrva bila šokirana i pomalo zgrožena kada smo joj rekli. Mislim da je u drugim kulturama to normalna praksa i da ljudi to rade decenijama.

Moja prijateljica Aleksija mi je rekla da je njena majka pravila granule od svoje placente pre skoro 40 godina. Aleksijina majka ih je davala njoj kad je bila dete i govorila joj da ih uzme ako se ikada ne bude osećala dobro.

Džodi Gibson sa suprugom

Druga trudnoća nije isto prošla

Kada sam dve godine kasnije, 2018. godine, rodila svoju ćerku Albu, želela sam da ponovim sve to, ali se rodila u 36. nedelji i nismo bili dovoljno organizovani. Rodila se kod kuće, u kadi, i sećam se da sam gledala svoju placentu i divila se onome što je moje telo stvorilo. Ne samo da sam stvorila bebu, već i ceo novi organ. Mogu da razumem zašto se u mnogim kulturama placenta smatra svetom stvari. Pre neki dan sam raščišćavala i pronašla malu braon bočicu tinkture koju smo tada napravili.

Navodno je odlična za balansiranje hormona, pa sam ponovo počela da je koristim kako bih ublažila simptome perimenopauze. Stavljam 10 kapi u čašu vode svako jutro. Još je rano da kažem da li osećam neki efekat, ali lepo je pokušati nešto pozitivno. Nadam se da će i Vik pomoći da se oporavi nakon porođaja. Nema ničeg gadnog u tome. Mislim da sve što može da učini da se ljudi osećaju bolje vredi truda - zaključila je svoju ispovest žena, prenosi DailyMail.

Kakvo je vaše mišljenje? Da li biste se usudili na ovaj gest?

