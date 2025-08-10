Slušaj vest

U jednoj od najbizarnijih, ali i najpreciznijih ljubavnih istraga, zubi, i to zahvaljujući aplikaciji, raskrinkali ljubavnu preljubničku aferu koja je trajala mesecima.

Mali tragovi vode do velikih istina

Privatni istražitelj Pol Džons iz britanske agencije ARF Investigators za The Mirror je ispričao kako se preljube ne otkrivaju dramatičnim scenama, već sitnicama koje na prvi pogled deluju bezazleno.

Detektiv je govorio o slučaju u kom je žena uhvatila muža u prevari Foto: Shutterstock/breakermaximus

- Vrlo često nećemo uhvatiti partnera na delu, već to dolazi kroz male tragove, kao što su više vremena na poslu, novo interesovanje ili veća briga o izgledu, ali ono što mnogi propuste jeste činjenica da za svaku našu radnju često postoji digitalni trag - rekao je Džons.

Digitalni trag koji je raskrinkao jednu aferu? Električna četkica za zube. Klijentkinja je, sumnjajući u muževljevu vernost, instalirala aplikaciju koja je prvobitno služila da prati kako njena deca peru zube. Onda ju je preusmerila na - muža.

- S vremenom je primetila da se njegovo pranje zuba beleži u čudnim terminima, u vreme kada bi, po svemu sudeći, trebalo da bude na poslu - objasnio je Džons i dodao da je najveći alarm bio je obrazac koji se ponavljao svakog petka.

- Nije joj bilo jasno zašto aplikacija beleži da muž pere zube u 10:48 ujutru, kad bi trebalo da je već satima na poslu - rekao je Džons i dodao da se ispostavilo da muž tih dana uopšte nije bio na poslu. Umesto toga, viđao se sa koleginicom.

- Podaci ne lažu. Imaju vremensku oznaku, često i lokaciju, i lišeni su emocija. Kada uređaj zabeleži da je neko prao zube u 10:48, a radno vreme počinje u 9, to se teško može objasniti - zaključio je Džons.

Klasični znaci prevare i dalje aktuelni

Žena se šokirala kada joj je aplikacija pokazala da je muž kod kuće umesto na poslu Foto: Profimedia

Iako je tehnologija pomerila granice praćenja, stari znaci neverstva i dalje važe. Tom Martin, bivši federalni agent i jedan od najpoznatijih američkih privatnih istražitelja, za The Independent je rekao da postoji čitav spektar ponašanja koje može ukazivati na problem u vezi: duži ostanci na poslu, iznenadna poslovna putovanja, manjak interesovanja za intimu, neobjašnjeni predmeti u kolima, skrivene kreditne kartice, tajni profili na društvenim mrežama.

- Ako primetite tri ili četiri takva znaka - imate problem - istakao je Martin.

Šta ako otkrijete da vas vara?

Otkrivanje prevare može da bude traumatično iskustvo, pa stručnjaci savetuju pažljiv i postepen pristup. Psihološkinja dr Keti Nikerson na svom sajtu navodi da je važno da se osoba prvo stabilizuje pre nego što donese velike odluke: izbegavati alkohol, kofein i drogu, jesti izbalansirano, voditi dnevnik kako biste obradili emocije. Preporučuje i preusmeravanje pažnje - gledanje filma, dobra knjiga ili volonterski rad.

Stručnjaci savetuju volonterski rad kao lek od preljube Foto: Profimedia

- Briga o drugima nas čini da se osećamo bolje i odvlači pažnju od sopstvenog bola - zaključuje dr Nikerson.

Nekad je bio dovoljan ruž na okovratniku. Danas je dovoljno da se zubi operu u 10:48 ujutru. Ljubavne prevare, koliko god da su stare kao svet, u 21. veku dobijaju nove oblike i nove dokaze. Ne treba postati paranoičan, ali ni slep za znakove.

