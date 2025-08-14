Slušaj vest

Na dnu gotovo svakog frižidera, ispod fioka za povrće, nalazi se mala rupica koju većina ljudi nikada ne primeti.

Ovaj neupadljivi otvor, poznat kao odvod kondenzata, ima presudnu ulogu u pravilnom radu uređaja, očuvanju svežine namirnica, higijeni i čak u manjoj potrošnji struje.

Problem nastaje kada se odvod zapuši ostacima hrane, prašinom ili masnoćom – tada kreću neprijatni mirisi, višak vlage i veći računi za struju.

Zašto je leti rizik još veći?

Rad frižidera stvara razliku u temperaturi između spoljnog vazduha i hladnih unutrašnjih zidova, što dovodi do kondenzacije.

Ta voda prirodno odlazi u mali otvor, prolazi kroz odvodni kanal i završava u posudi iznad kompresora, gde kasnije ispari.

Međutim, kada je odvod zapušen, voda nema gde da ode. Rezultat?

Lokve na dnu frižidera

Nakupljanje leda na zadnjem zidu

na zadnjem zidu Vlažna i pokvarena hrana

Neprijatan miris na vlagu ili buđ Motor koji radi pod većim opterećenjem, troši više struje i brže se haba

Tokom leta problem se pogoršava jer frižider otvaramo mnogo češće, pa se kondenzacija stvara brže.

Jasni znakovi da vam je odvod zapušen

Voda ispod fioka za povrće

Neprijatan miris ili pojava buđi

Vlažne ambalaže na policama

Led na zadnjem zidu, iako imate automatsko odmrzavanje

Neobično glasno ili dugotrajno zujanje motora

