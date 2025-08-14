Slušaj vest

Na dnu gotovo svakog frižidera, ispod fioka za povrće, nalazi se mala rupica koju većina ljudi nikada ne primeti.
Ovaj neupadljivi otvor, poznat kao odvod kondenzata, ima presudnu ulogu u pravilnom radu uređaja, očuvanju svežine namirnica, higijeni i čak u manjoj potrošnji struje.

Problem nastaje kada se odvod zapuši ostacima hrane, prašinom ili masnoćom – tada kreću neprijatni mirisi, višak vlage i veći računi za struju.

Redovno očistite odvod kondenzata na frižideru je ključno za očuvanje motora
Redovno očistite odvod kondenzata na frižideru je ključno za očuvanje motora Foto: Promo

Zašto je leti rizik još veći?

Rad frižidera stvara razliku u temperaturi između spoljnog vazduha i hladnih unutrašnjih zidova, što dovodi do kondenzacije.
Ta voda prirodno odlazi u mali otvor, prolazi kroz odvodni kanal i završava u posudi iznad kompresora, gde kasnije ispari.

Međutim, kada je odvod zapušen, voda nema gde da ode. Rezultat?

Redovno očistite odvod kondenzata na frižideru je ključno za očuvanje motora
Redovno očistite odvod kondenzata na frižideru je ključno za očuvanje motora Foto: Naslovna: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

  • Lokve na dnu frižidera
  • Nakupljanje leda na zadnjem zidu
  • Vlažna i pokvarena hrana
  • Neprijatan miris na vlagu ili buđ

Motor koji radi pod većim opterećenjem, troši više struje i brže se haba

Tokom leta problem se pogoršava jer frižider otvaramo mnogo češće, pa se kondenzacija stvara brže.

Jasni znakovi da vam je odvod zapušen

Neprijatan miris ili pojava buđi je znak da je zapušen odvod na frižideru
Neprijatan miris ili pojava buđi je znak da je zapušen odvod na frižideru Foto: Profimedia

  • Voda ispod fioka za povrće
  • Neprijatan miris ili pojava buđi
  • Vlažne ambalaže na policama
  • Led na zadnjem zidu, iako imate automatsko odmrzavanje
  • Neobično glasno ili dugotrajno zujanje motora
Ne propustiteŽenaOve predmete nipošto nemojte držati na frižideru: Zbog njih će novac "ispariti" iz vašeg domaćinstva
212093-shutterstock1303093702-ls.jpg
ŽenaOvo voće i povrće ne bi trebalo da držite u frižideru: Stručnjaci upozoravaju na posledice
salata od krastavca i paradajza profimedia-0535108031.jpg
ŽenaLako proverite da li je hrana iz zamrzivača bezbedna za jelo: Potreban vam je samo jedan predmet koji svi imamo
profimedia-0013618999.jpg
ZanimljivostiŠta se događa kada stavite toplu hranu u frižider? Stručnjaci otkrili kako to utiče na kvalitet hrane
stockphotomanshandtakingcontaineroffrozenmixedvegetablesfromrefrigerator1401011231.jpg

 Bonus video: Sređivanje frižidera

Sređivanje frižidera  Izvor: Tiktok/@honeybobabeara