Mala rupica u frižideru je razlog zašto vam hrana propada i računi skaču: Malo ko zna za ovu caku a sprečiće nepotrebne troškove
Na dnu gotovo svakog frižidera, ispod fioka za povrće, nalazi se mala rupica koju većina ljudi nikada ne primeti.
Ovaj neupadljivi otvor, poznat kao odvod kondenzata, ima presudnu ulogu u pravilnom radu uređaja, očuvanju svežine namirnica, higijeni i čak u manjoj potrošnji struje.
Problem nastaje kada se odvod zapuši ostacima hrane, prašinom ili masnoćom – tada kreću neprijatni mirisi, višak vlage i veći računi za struju.
Zašto je leti rizik još veći?
Rad frižidera stvara razliku u temperaturi između spoljnog vazduha i hladnih unutrašnjih zidova, što dovodi do kondenzacije.
Ta voda prirodno odlazi u mali otvor, prolazi kroz odvodni kanal i završava u posudi iznad kompresora, gde kasnije ispari.
Međutim, kada je odvod zapušen, voda nema gde da ode. Rezultat?
- Lokve na dnu frižidera
- Nakupljanje leda na zadnjem zidu
- Vlažna i pokvarena hrana
- Neprijatan miris na vlagu ili buđ
Motor koji radi pod većim opterećenjem, troši više struje i brže se haba
Tokom leta problem se pogoršava jer frižider otvaramo mnogo češće, pa se kondenzacija stvara brže.
Jasni znakovi da vam je odvod zapušen
- Voda ispod fioka za povrće
- Neprijatan miris ili pojava buđi
- Vlažne ambalaže na policama
- Led na zadnjem zidu, iako imate automatsko odmrzavanje
- Neobično glasno ili dugotrajno zujanje motora
