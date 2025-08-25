Slušaj vest

Posao na kruzeru postao je popularan zbog velikih zarada. Ipak, svi koji su iskusili rad na brodu potvrđuju da ima dve strane medalje.

Ivana Milićević iz Niša ispričala je u intervjuu za Mondo da osim para, posao na brodu donosi izazove, naročito za mlade devojke koje su, kako kaže, često prinuđene da se brane od nepristojnih ponuda, navalentnih turista, kolega pod dejstvom alkohola, kojima su muško-ženski odnosi jedina zabava.

Život kao na filmu

- Dosadilo mi je da u Srbiji radim posao van struke, da zarađujem male pare, pa sam rešila da spakujem kofere i nikada se ne vratim - započinje svoju priču Ivana pa nastavlja:

Na kruzeru je radila kao maser i fizioterapeut Foto: Shutterstock

- Brod je delovao kao dobra opcija zbog zarade, iako sam čula različita iskustva odatle. Kada sam gledala slike naših devojaka iz Majamija, sa Bahama ili Kariba, sve deluje idilično, kao na filmu. Muškarci u lepim uniformama deluju kao da žive život visoke klase i ludo se zabavljaju. Sve to mi je delovalo kao dobro iskustvo i prilika. Pošto se plašim visine, nisam htela da budem stjuardesa, već sam odabrala posao na brodu - kazala je ona.

Posao u Wellness centru

Stalno je putovala, videla pola sveta i zarada je zaista bila dobra. Međutim, posao je bio naporniji nego što je mogla da zamisli.

- Radila sam u Wellness centru, ali ubrzo sam shvatila da, osim što ću raditi kao maser i fizioterapeut, moraću da se bavim mnogim dodatnim poslovima. To je nošenje peškira na pranje, peglanje i čišćenje. Mnoge koleginice su dobile otkaz zato što su napustile radno mesto da odu do toaleta, koji je udaljen pet minuta. Kada radite na velikom brodu, dešava se da do mesta gde jedeš moraš da pešačiš 10 minuta, pa u tome prođe sva pauza. Sve se to istrpi, zato što znaš da od tih para možeš za godinu, dve da kupiš stan - iskrena je Ivana.

Sobe bez prozora

- Ono o čemu niko ne razmišlja jeste činjenica da ćete biti praktično zarobljeni sa nekoliko stotina ljudi. Pritom, kao radnik moraš da budeš prema njima ljubazan i da ih služiš, nisi ti gost, već oni - priča Ivana pa dodaje:

Često je dobijala nepristojne ponude na kruzeru Foto: Shutterstock

- Lepo je to što putujemo i što nas dobro plaćaju, upoznajem neverovatna mesta i ljude. To olakšava što spavam u sobi bez prozora i što dolazi do mučnine svaki put kada su oluje velike. Kabine su premale, imaju krevete na sprat i malo kupatilo koje najčešće delite sa sobom pored vaše. Ipak, ljudi sa kojima se zbližavaš čine da se osećas manje usamljeno. Ipak, ni nakon posla, praktično nemaš gde da pobegneš.

Muškarci joj se nabacivali pred ženom i decom

Ipak, ono što je Nišlijku najviše iznenadilo jeste odnos muškaraca, naročito gostiju i stranih turista, prema devojakama koje su zaposlene na brodu. Kako kaže, veliki broj njih imao je "nepristojne ponude" i ponašao se kao da je to "najnormalnija stvar".

- Nervirali su me gosti koji su dolazili, jer su često bili bahati bogataši koji su na brod došli da bi se iživeli. Muškarci koji su dolazili sa ženama ili su bili u godinama, prilazili su nam bez ikakve sramote, smatrajući valjda da na to imaju pravo. Jedan gost mi se nabacivao otvoreno pred ženom i ćerkom, a ja sam morala da budem profesionalna. Doživela sam da mi se stariji ljudi unose u lice, da me bez blama zovu kod njih u kabinu. Takav problem imale su mnoge devojke. Prema konobarima i konobaricama se odnose kao da se bave prostitucijom - kaže ova devojka.

Kruzer kao rijaliti program

Haos je nastajao tek nakon što se smena završi Foto: Shutterstock

- Mnogi zaposleni kruzer zaista i shvataju kao zabavu, "spava svako sa svakim" i nakon nekog vremena, to može stvarno da te izludi - tvrdi ova devojka.

- Pošto svi mnogo rade, kada se završi posao, to je onda haos. Mnogi se osećaju kao da je jedina zabava to sa kime će biti naredno veče, jer sa broda nema izlaska. Desilo se da je strancu supruga nestala, a kasnije je pronađena kod nekih muškaraca u sobi. Čini mi se da moral tamo ne znači ništa, kako za turiste, tako i za veliki broj zaposlenih, koji se tako opuštaju, iako to ne rade u realnom životu na kopnu. Nekada pomsilim da su tamo svi kao u nekom rijaliti programu - kaže ona.

Paralelne veze koje traju godinama

Bilo je i onih koji se na brodu zaljubljuju, iako kod kuće imaju porodice. To su prave paralelene veze koje traju godinama i to je svima normalno.

- Ljudi valjda ne mogu da izdrže da budu sami i da samo rade, tako olakšavaju sebi da mogu da izdrže godinu ili dve na brodu. Zaista, atmosfera je jako čudna, svi ste neprestano na istom prostoru zajedno, a to znači da jedete u istom restoranu, pijete u istim barovima. Ima naravno i parova koji ostanu zajedno i sve se završi brakom, naročito među ljudima iz različitih zemalja - objašnjava naša sagovornica.

