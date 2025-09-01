Slušaj vest

Malo ko zna da je čuvena sultanija Hurem, koju je u popularnoj turskoj seriji "Sulejman Veličanstveni" igrala Merjem Uzerli, supruga i najveća ljubav sultana Sulejmana, rođena kao Aleksandra Anastasija Lisovska. Rođena je na teritoriji današnje Ukrajine i odrastala je u pravoslavnoj porodici, a otac joj je bio sveštenik.

Ova uzbudljiva istorijska drama govori o vladavini i životu jednog od najvećih turskih, ali i svetskih osvajača u istoriji. Radnja serije je smeštena u XVI veku, kada je sultan sa svojih 26 godina došao na vlast i bio na tronu narednih 46 godina.

Serija koja prati njegov buran život i njegova osvajanja, intrige u haremu, kao i u čitavom dvoru dočarava epohu tog vremena i moćnog Osmanskog carstva.

Sultan Sulejman je bio najznačajniji osmanski vladar koji je učestvovao u mnogobrojnim osvajačkim pohodima po Evropi i Aziji.

Ona je, kao i mnoge druge devojke u to vreme, odvedena u Osmansko carstvo kao belo roblje. Legenda kaže da je Aleksandru veliki vezir Ibrahim paša poklonio Sulejmanu i da je tako dospela u sultanov harem koji je brojao oko 300 robinja. Takođe, legenda kaže da se sultan zaljubio u nju gotovo istog trena kada ju je ugledao.

Smatra se najmoćnijom ženom Osmanskog carstva. Vršila je veliki uticaj na politiku Osmanskog carstva i igrala vodeću ulogu u državnim poslovima.

Sultan je bio oduševljen njenom harizmom, njenom mudrošću i načinom razmišljanja, pa ju je brzo uzeo za blisku družbenicu, a potom i za zakonitu suprugu. Prešla je u islam i rodila je Sulejmanu šestoro dece.

Prema istorijskim izvorima, sultanija Hurem je imala vatreno crvenu kosu. Opisana je kao nežna, vitka, ljupka i očaravajuća. Uz to je bila veoma inteligentna, promućurna i vesela, smejala se i šalila rado.

Njena harizma je privlačila svakoga u haremu, zbog čega je brzo i dobila ime “Hurem”, što znači “nasmejana”. Sulejmana Veličanstvenog verovatno je zavela inteligencijom, duhovitošću i veoma strastvenom prirodom.

Lik sultanije Hurem inspirisao je umetnike vekovima. Riđokosa lepotica naglašenih oblina koje bude maštu. Tako je uglavnom prikazuju bakrorezi i platna umetnika srednjeg veka.

Za ovakvu sliku je zaslužan izvesni Melkior Loriks, koji je nekih pet godina proveo u Carigradu u pratnji habzburškog izaslanika. U svojim putopisima on opisuje sultaniju Hurem upravo onako kako su je umetnici potom slikali, a književnici dočaravali, uključujući i Šekspira.

