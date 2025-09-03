Slušaj vest

U današnje vreme sve je više razvoda širom sveta, a stručnjaci tvrde da do razvoda dolazi i pre druge godine braka. Jedna tridesetpetogodišnjakinja otkrila je da iza sebe ima već 3 braka i hrli ka četvrtoj udaji.

Sara je na TikToku podelila svoju priču i otkrila da je imala tri razvoda, ali da ne odustaje od ljubavi sa srećnim krajem. Sada planira i četvrti put da se uda. Veruje da će njen četvrti brak konačno potrajati jer je, kako kaže, “ovaj put zaista zaljubljena”.

Prvi put se udala sa 18 godina za vojnika koji je živeo u Koreji. Budući da je imala stroge roditelje, brak joj je bio način da stekne slobodu i preseli se s njim. Ali, nakon godinu dana sve se raspalo jer je suprug prestao da brine o ličnoj higijeni.

Sara se razvela tri puta Foto: TikTok

“Shvatila sam da sam premlada za ovako nešto i otišla”, prisetila se.

Nakon povratka u Ameriku, u restoranu u kojem je radila upoznala je kuvara s kojim je započela vezu, ali romansa je vrlo brzo postala problematična jer je njen novi partner postao nasilan. Tada je pobegla u zagrljaj drugog muškarca sa kojim se venčala.

“Bila sam u mračnom stanju i donosila loše odluke. Osećala sam se sigurno pored njega, pa sam se udala”, rekla je te otkrila da je brak trajao tek nekoliko meseci.

Sa 24 godine upoznala je trećeg supruga koji joj je pružao finansijsku sigurnost. Međutim, ni ta ljubav nije potrajala zbog njegovih ljubomornih ispada. Nakon trećeg razvoda zaklela se da se više nikada neće udati. Međutim, pre dve godine na venčanju je upoznala Kevina.

“S njim sam u srećnoj i sigurnoj vezi. Svi me osuđuju, ali ovog sam puta sam zaista zaljubljena”, tvrdi.

Par planira venčanje 2026. godine, a Sara dodaje: “Nadam se da će ovo uspeti i da neću morati ponavljati isti krug.

(Kurir.rs/Večernji)