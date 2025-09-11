Slušaj vest

Natalija Kuznjecova, ruska dizačica tegova i bodibilderka, ima biceps koji se može meriti sa Arnoldom Švarcenegerom u top formi. I dok fizički nadmašuje svog supruga, penzionisanog bodibildera Vladislava Kuznjecova, Natalija nije samo mišićava devojka — ona je simbol istrajnosti, samopouzdanja i nove definicije lepote.

Sa preko 1,3 miliona pratilaca na Instagramu, ova 34-godišnja sila iz Sibira postala je globalna senzacija. Iza njenih impresivnih kvadricepsa i dizanja tegova stoji priča o skromnim počecima, neumoljivoj disciplini i samopouzdanju koje ne posustaje pred kritikama.

Stidljiva tinejdžerka koja je pronašla snagu u teretani

Natalija nije počela kao jedna od najmišićavijih žena na svetu.

„Bila sam stidljiv mali miš dok sam odrastala“, priznaje u jednom intervjuu.

Sa visinom od 170 centimetara, ona ima 102 kilograma. Obim bicepsa Natalije Kuznjecove je 47 centimetara, prsa 130 cm, bokova 74 cm, a jedne noge 75 cm. Struk joj je širok 70 cm.

Sa samo 14 godina i težinom od 40 kg, počela je da trenira sa tegovima na očev predlog — ne da bi dobila na masi, već da bi stekla samopouzdanje. Tri meseca kasnije, njen trener je primetio njen potencijal i ohrabrio je da se takmiči. Taj trenutak joj je promenio život.

Sa 15 godina, osvojila je svoje prvo prvenstvo u bodibildingu u regionu Zabajkalskog kraja, a sa 16 godina je dominirala i u bodibildingu i u pauerliftingu. Ono što je počelo kao lični izazov preraslo je u doživotnu strast.

„To je postao moj način života. Imati snažno telo znači potpuno drugačiji kvalitet života“, kaže Natalija.

Više od samo mišića

Njena transformacija je zadivila i fanove i kritičare. Svaki deo njenog tela oblikovan je godinama čučnjeva, benč presa i dizanja tegova. Natalija je postigla brojne pobede i rekorde, a sada se takmiči u Međunarodnoj federaciji profesionalne lige bodibildinga i fitnesa.

Obožavaju je na društvenim mrežama. Video snimci njenih treninga često imaju milione pregleda. Fanovi je nazivaju „boginjom“, „izvanrednom“ i „pravom Ženom-Hulkom“. Nedavni video njenih ekstenzija iznad glave prikupio je preko 3,2 miliona pregleda.

Međutim, slava donosi i trolovanje. Natalija se suočila sa kritikama, uglavnom od muškaraca koji ne mogu da prihvate ženu koja ih nadmašuje.

Foto: printscreen/instagram/nataliya.amazonka

„Negativni komentari su normalni, posebno kada imate milione pregleda“, kaže ona.

„Ali im nikada ne pridajem značaj. Motiviše me moj uspeh i živim svoj život.“

Dimenzije, ali po pravilima Sa visinom od 170 centimetara, ona ima 102 kilograma. Obim bicepsa Natalije Kuznjecove je 47 centimetara, prsa 130 cm, bokova 74 cm, a jedne noge 75 cm. Struk joj je širok 70 cm. Natalija priznaje da koristi steroide i blokere estrogena kako bi postigla rezultate, ali naglašava da takmičenja na kojima učestvuje ne testiraju na takve supstance pa je sve po pravilima. Ljubav bez ega: Brak sa Vladislavom Kuznjecovim

Fizička razlika između Natalije i njenog muža često privlači pažnju medija, ali za njih to nije problem. Njihova veza se zasniva na zajedničkim vrednostima, međusobnom poštovanju i ljubavi, a ne na izgledu.

Par živi u Crnoj Gori, daleko od medijske buke, ali ostaju duboko povezani sa svetom fitnesa.

Rušenje rodnih normi i redefinisanje ženstvenosti

Natalijina priča ide dalje od mišića. U kulturi u kojoj se ženska snaga često zanemaruje, ona je snažan kontrapunkt.

„Ne mora svima sve da se sviđa“, kaže Natalija svojim kritičarima.

„Navikla sam na pažnju i ne obraćam pažnju na to. Samo živim svoj život.“

Njena disciplina, autentičnost i snaga su inspirativne i pokazuju da snaga i ženstvenost nisu međusobno isključive.

Lekcije iz životne priče Natalije Kuznjecove Počnite polako, ostanite dosledni – Natalija je počela sa 40 kg sa 14 godina. Transformacija je rezultat godina rada i strpljenja. Ignorišite negativnost – Kritika i pohvala ne definišu vaš put. Postavite svoje ciljeve – Njena početna motivacija bila je samopouzdanje, a sve ostalo je raslo prirodno. Samopouzdanje dolazi iznutra – Prava snaga je u mentalnom stavu, otpornosti i unutrašnjem miru. Vaše telo, vaš izbor – Društvo ne diktira kako bi vaše telo „trebalo“ da izgleda.

