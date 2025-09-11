Natalija ima veći biceps od svog muža: Može na crtu Švarcenegeru, a kad vidite njeno telo biće vam jasno što je zver
Natalija Kuznjecova, ruska dizačica tegova i bodibilderka, ima biceps koji se može meriti sa Arnoldom Švarcenegerom u top formi. I dok fizički nadmašuje svog supruga, penzionisanog bodibildera Vladislava Kuznjecova, Natalija nije samo mišićava devojka — ona je simbol istrajnosti, samopouzdanja i nove definicije lepote.
Sa preko 1,3 miliona pratilaca na Instagramu, ova 34-godišnja sila iz Sibira postala je globalna senzacija. Iza njenih impresivnih kvadricepsa i dizanja tegova stoji priča o skromnim počecima, neumoljivoj disciplini i samopouzdanju koje ne posustaje pred kritikama.
Stidljiva tinejdžerka koja je pronašla snagu u teretani
Natalija nije počela kao jedna od najmišićavijih žena na svetu.
„Bila sam stidljiv mali miš dok sam odrastala“, priznaje u jednom intervjuu.
Sa samo 14 godina i težinom od 40 kg, počela je da trenira sa tegovima na očev predlog — ne da bi dobila na masi, već da bi stekla samopouzdanje. Tri meseca kasnije, njen trener je primetio njen potencijal i ohrabrio je da se takmiči. Taj trenutak joj je promenio život.
Sa 15 godina, osvojila je svoje prvo prvenstvo u bodibildingu u regionu Zabajkalskog kraja, a sa 16 godina je dominirala i u bodibildingu i u pauerliftingu. Ono što je počelo kao lični izazov preraslo je u doživotnu strast.
„To je postao moj način života. Imati snažno telo znači potpuno drugačiji kvalitet života“, kaže Natalija.
Više od samo mišića
Njena transformacija je zadivila i fanove i kritičare. Svaki deo njenog tela oblikovan je godinama čučnjeva, benč presa i dizanja tegova. Natalija je postigla brojne pobede i rekorde, a sada se takmiči u Međunarodnoj federaciji profesionalne lige bodibildinga i fitnesa.
Obožavaju je na društvenim mrežama. Video snimci njenih treninga često imaju milione pregleda. Fanovi je nazivaju „boginjom“, „izvanrednom“ i „pravom Ženom-Hulkom“. Nedavni video njenih ekstenzija iznad glave prikupio je preko 3,2 miliona pregleda.
Međutim, slava donosi i trolovanje. Natalija se suočila sa kritikama, uglavnom od muškaraca koji ne mogu da prihvate ženu koja ih nadmašuje.
„Negativni komentari su normalni, posebno kada imate milione pregleda“, kaže ona.
„Ali im nikada ne pridajem značaj. Motiviše me moj uspeh i živim svoj život.“
Dimenzije, ali po pravilima
Sa visinom od 170 centimetara, ona ima 102 kilograma. Obim bicepsa Natalije Kuznjecove je 47 centimetara, prsa 130 cm, bokova 74 cm, a jedne noge 75 cm. Struk joj je širok 70 cm.
Natalija priznaje da koristi steroide i blokere estrogena kako bi postigla rezultate, ali naglašava da takmičenja na kojima učestvuje ne testiraju na takve supstance pa je sve po pravilima.
Ljubav bez ega: Brak sa Vladislavom Kuznjecovim
Fizička razlika između Natalije i njenog muža često privlači pažnju medija, ali za njih to nije problem. Njihova veza se zasniva na zajedničkim vrednostima, međusobnom poštovanju i ljubavi, a ne na izgledu.
Par živi u Crnoj Gori, daleko od medijske buke, ali ostaju duboko povezani sa svetom fitnesa.
Rušenje rodnih normi i redefinisanje ženstvenosti
Natalijina priča ide dalje od mišića. U kulturi u kojoj se ženska snaga često zanemaruje, ona je snažan kontrapunkt.
„Ne mora svima sve da se sviđa“, kaže Natalija svojim kritičarima.
„Navikla sam na pažnju i ne obraćam pažnju na to. Samo živim svoj život.“
Njena disciplina, autentičnost i snaga su inspirativne i pokazuju da snaga i ženstvenost nisu međusobno isključive.
Lekcije iz životne priče Natalije Kuznjecove
- Počnite polako, ostanite dosledni – Natalija je počela sa 40 kg sa 14 godina. Transformacija je rezultat godina rada i strpljenja.
- Ignorišite negativnost – Kritika i pohvala ne definišu vaš put.
- Postavite svoje ciljeve – Njena početna motivacija bila je samopouzdanje, a sve ostalo je raslo prirodno.
- Samopouzdanje dolazi iznutra – Prava snaga je u mentalnom stavu, otpornosti i unutrašnjem miru.
- Vaše telo, vaš izbor – Društvo ne diktira kako bi vaše telo „trebalo“ da izgleda.
