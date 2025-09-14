Slušaj vest

Jedna naizgled obična situacija na venčanju pretvorila se u neprijatnu scenu kada je jedna gošća, zbog zdravstvenih razloga, donela sopstvenu hranu na svadbu svoje prijateljice. Iako je unapred obavestila mladu da zbog alergija ne može da jede hranu koja sadrži mlečne proizvode i gluten, naišla je na nerazumevanje, pre svega od strane mladoženjine majke.

Celu priča je glavna akterka podelila na Reddit-u.

U postu objavljenom u ponedeljak autorka objašnjava da zbog zdravstvenih problema ne može da jede ništa što sadrži mlečne proizvode ili gluten, te je unapred obavestila mladu o svom problemu. Međutim, mlada joj je rekla da ketering ne može da joj izađe u susret i da se nada da će se snaći sa salatom i voćem.

Zato je, kada je došao dan venčanja, autorka posta donela sopstvenu večeru kako ne bi ostala gladna.

Korisnici Reddita su stali na stranu žene koja se posvađala sa mladoženjinom majkom na venčanju svoje prijateljice, nakon što je donela svoju hranu na slavlje.

Autorka posta, koja je želela da ostane anonimna, rekla je da ju je majka mladoženje napala nekoliko sati nakon što ju je videla kako jede u toaletu, i rekla joj da je ne samo učinila njenog sina da izgleda "jeftino", već da se i sama osramotila jedući pored zida na putu do toaleta "kao beskućnik".

- Bila sam zatečena i nisam želela da pravim scenu sa mladoženjinom majkom, pa sam tiho objasnila svoju alergiju i da mi je mlada rekla da ketering ne može da garantuje sigurnu hranu za mene i da imam medicinsko stanje koje zahteva posebna prehrambena prilagođavanja. Ona je rekla da je to moj problem, a ne njihov, i da je na meni da se pobrinem da moja "medicinska stvar" ne kvari ostalima slavlje, te da nije trebalo da jedem ili da je trebalo da pojedem pre venčanja, da nije trebalo da osramotim mladence, ketering i samu sebe. Nisam ništa rekla, samo sam se nasmešila i otišla - objasnila je ova devojka.

Autorka posta još nije obavestila mladu o ponašanju njene svekrve, ali planira to da učini kada se mladenci vrate sa medenog meseca.

- Ne želim da im pokvarim dan izazivanjem tenzija između nje i njene svekrve, a možda i muža, jer je to njegova majka. Ne znam da li im je svekrva rekla šta se dogodilo, ali nisam dobila nikakvu povratnu informaciju od njih. Kada se sledeći put sretnemo, planiram da joj kažem jer ova situacija već izaziva talase u našoj grupi prijatelja, i dobijam poruke od nekih gostiju koji mi poručuju da se izvinim paru - kaže otvoreno ova devojka u kakvoj se situaciji našla.

Zbog toga što je venčanje bilo prilično dugo i održavalo se van grada, autorka nije imala drugu opciju osim da ponese svoju hranu ili da ostane gladna dok ne stigne kući. Ipak, pre ceremonije je o svojim planovima da donese sopstvenu hranu razgovarala sa mladom, koja nije imala ništa protiv.

- Poznajemo se već neko vreme, pa je videla kako hrana koja nije bezbedna za mene može da mi napravi problem i navikla se da pazim šta jedem - rekla je.

Objava je ubrzo postala viralna na društvenim mrežama i do sada je na Reddit-u prikupila više od 7.100 glasova "za" i 1.200 komentara.

"Nisi ti kriva, brinula si o svojim potrebama. To je to. Da li je na neki način poštovanje jesti hranu koja bi ti fizički naškodila? Nije. Mladoženjina majka traži problem tamo gde ga nema. Ignoriši je", "Da sam ja mlada, pažljivo bih obratila pažnju na veliki crveni alarm kod svekrve", "Istina je, venčanje je bilo jeftino do bola ako nisu mogli da ti obezbede obrok bez glutena ili mlečnih proizvoda. I da se od tebe očekivalo da ćutiš i preživiš celo veče jedući samo zelenu salatu i voće? Ti nisi skretala pažnju na to, oni su to uradili" ... bili su samo neki od komentara.

