Pre nego što je postala supruga jednog od najpoznatijih i najkontroverznijih predsednika Sjedinjenih Američkih Država, Melanija Tramp je gradila zavidnu karijeru u svetu mode. Još 1992. godine bila je prva pratilja na izboru za Mis Slovenije, a samo četiri godine kasnije spakovala je kofere i otputovala u Ameriku – u zemlju koja joj je promenila sudbinu.

U to vreme nosila je prezime Knavs, ali ga je, dolaskom u SAD, prilagodila američkom izgovoru. Godine 1998, tokom Nedelje mode u Njujorku, upoznala je Donalda Trampa, i kako se često kaže – ostatak je istorija. Taj susret bio je prekretnica koja ju je iz sveta mode odvela pravo u centar američke elite.

Prva dama iz Slovenije

Brak sa tada uspešnim i moćnim biznismenom otvorio joj je vrata visokog društva. Kada je Tramp ušao u predsedničku trku 2016. godine, mediji nisu mogli da odole, a da više pažnje ne posvete njegovoj glamuroznoj supruzi nego njemu samom.

- Ona je žena 21. veka. Bila je model, ali, kao što vidimo, ume da bude i dama iz visokog društva i supruga milijardera, pisali su tada američki mediji.

Uprkos glamuru i eleganciji, komentari nisu uvek bili blagonakloni. Neki su je optuživali da se udala "ne za Donalda, već za vreću para", dok su drugi isticali da kao rođena u bivšoj komunističkoj zemlji, nije imala iskustva u političkom životu SAD niti razumevanje uloge prve dame.

"Došla je niotkuda"

Kritike su dolazile sa svih strana, posebno iz liberalnih i intelektualnih krugova, gde Donald Tramp nikada nije bio omiljen. Pojedini komentatori su isticali da Melanija, kao "dođoška" i emigrantkinja, nije razumela američke norme koje podrazumevaju da prva dama ima aktivnu društvenu i političku ulogu.

- Kada je ušla u Belu kuću, nije imala pojma o ustrojstvu države ili javnim aktivnostima, tvrdili su mediji, uz napomenu da u SAD svaka prva dama mora bar donekle da prati stil i angažman Džeki Kenedi. Iako je za mnoge ostala "najkontroverznija prva dama", jedno joj se ipak ne može osporiti – stil.

Besprekorno od glave do pete

Bez obzira na kritike, čak i najoštriji protivnici priznaju da je Melanija Tramp modna ikona. Njene modne kombinacije su uvek pažljivo odabrane, elegantne i besprekorno stilizovane. Da li je to zasluga ličnog ukusa ili tima stilista – ostaje otvoreno pitanje, ali efekat je neporeciv.

Njena kosa je uvek sređena do perfekcije – blago talasasta, sjajna, sa retro notama koje podsećaju na šezdesete. Međutim, nije oduvek negovala ovaj izgled.

Kratka era fatalne crnke

Melanija Tramp sa crnom kosom Foto: Printscreen/Instagram/injectbeauty.us

Jedna fotografija iz aprila 2004. godine, snimljena na događaju u Tramp kuli u Menhetnu, otkriva Melaniju Tramp u potpuno drugačijem izdanju. Sa crnom kosom, koja je dodatno isticala njene crte lica, mnogi su je tada jedva prepoznali.

- Izgledala je kao sasvim druga žena, komentarisali su prisutni.

Taj izgled nikada nije ponovila, a zift crna nijansa ostala je samo zanimljiv detalj iz prošlosti – možda eksperiment koji nije naišao na odobravanje ni publike, ni same Melanije. Bez obzira na sve kontradiktorne stavove koji je prate, od modne piste do uloge prve dame, put Melanije Tramp svakako je bio – jedinstven.

