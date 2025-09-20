Slušaj vest

Novozelanđanka koja se nedavno preselila u Srbiju zajedno sa svojim partnerom, rođenim Srbom, otvoreno je podelila razloge zbog kojih je odlučila da napusti život u Ouklendu. U svom rodnom gradu je imala dobro plaćen posao, međutim svakodnevica joj je poslednjih godina postala gotovo neizdrživa.

Na svom TikTok profilu, gde se predstavlja kao „kiwigirlabroad“, objasnila je da su je na odluku o selidbi najviše podstakle previsoke cene stanovanja i hrane. A kada se na to doda i ljubav prema Srbiji – koju je već upoznala tokom ranijih poseta sa partnerom – preseljenje se činilo logičnim i prirodnim korakom ka mirnijem životu.

Stanovanje koje „jede“ budžet

– Postoji mnogo razloga zbog kojih sam napustila Novi Zeland. Hajde da počnemo od onog najočiglednijeg – životnog standarda. Sve je toliko skupo da čak ni moja dobra plata nije bila dovoljna. Najveći problem je kirija. U Ouklendu mesečno iznajmljivanje stana košta i do 300 evra nedeljno. Ne mesečno, nego nedeljno! A za taj novac dobijete jedva jednu malu sobu. Ako živite u starijoj kući, gotovo sigurno ćete imati problem sa plesni, što je tamo normalno zbog vlage – objasnila je ona.

„Jedan krastavac 6 evra, paprika 3 evra“

Nakon stanovanja, najveći udarac za budžet predstavljala je hrana.

– Nedavno sam videla da neko platio 45 evra za dva pakovanja mlevenog mesa i dva pakovanja putera.Krastavac košta 6 evra, paprika 3 evra po komadu, paradajz 15 evra po kilogramu, a lubenica čak 20 evra! Zbog toga sam prestala da jedem crveno meso – priznaje.

I to nije sve: paklica cigareta od 20 komada košta oko 30 evra, jaja 15 evra za 12 komada, mleko 3 evra za dva litra, a puter skoro 10 evra po pakovanju. Čak ni obična kafa u kafiću nije bila dostupna bez griže savesti za novčanik.

Ljubav prema Srbiji presudila

Novozelanđanka ističe da je odluku o preseljenju doneo spoj praktičnih razloga i emocija.

– Posetila sam Srbiju dva puta i odmah sam se zaljubila. Preselila sam se sa partnerom koji je Srbin, i bilo je jasno da je ovo pravi izbor. Naravno, životni standard je ključni razlog, ali ljubav prema zemlji je ono što je učinilo odluku jednostavnom – kaže ona.

Tokom prvog meseca života u Srbiji, priznaje, bila je iznenađena i oduševljena koliko je život ovde pristupačan u odnosu na Ouklend, a o svojim impresijama i iskustvima dodatno je pričala u izdvojenom videu.

