Veliki pad cena širokog spektra prehrambenih proizvoda zabeležen je u trgovinama širom Srbije nakon što su stupile na snagu nove mere države, koje je predložio i podržao predsednik Aleksandar Vučić.

U proseku, smanjenje cena iznosi između 15 i 20 odsto, a u nekim slučajevima je i značajnije. Na primer, određeni kačkavalj pojeftinio je za čak 216 dinara, dok je cena pirinča smanjena za gotovo 100 dinara.

Jedan od najočiglednijih primera dramatičnog pada cena je prašak za pecivo. Pre novih mera, kesica od 10 grama u pojedinim trgovinskim lancima koštala je između 18,99 i 21,99 dinara, dok je sada u jednom od lanaca dostupna za samo 4,99 dinara - što je čak četiri puta jeftinije.

Cene povrća i voća takođe su znatno pale. Luk je sada jeftiniji za više od 30 dinara i može se kupiti za 64 dinara, paradajz je 146 dinara, dok su tikvice sa 90 dinara po kilogramu spuštene na 64 dinara. Kilogram banana umesto 230 dinara sada košta 185 dinara, a cena jabuka smanjena je za oko 40 dinara.

Cene čaja od đumbira sa limunom pale su sa 275 dinara na svega 88 dinara. Pirinač dugog zrna sada košta 148 dinara umesto 166, a flašica soka od 250 ml sa 210 dinara sada je 202 dinara.

Tunjevina u konzervi je pojeftinila oko 150 dinara po komadu, dok su cene suhomesnatih proizvoda pale između 20 i 50 dinara u zavisnosti od proizvoda. Viršla je jeftinija za više od 10 dinara po pakovanju, dok je pionir posni keks sada jeftiniji za 12 dinara.

Cene spanaća (pakovanje od 300 grama) pale su za 5 dinara, kilogram šargarepe jeftiniji je za 15 dinara, dok je mleveno meso smanjeno za oko 5 dinara po kilogramu. Pirinač Benlian sa prethodnih 324,99 dinara sada je 227,99 dinara, a jabukovo sirće Nektar 0,5 l sa 184,99 dinara spušteno je na 134,99 dinara.

Makarone koso sečene Danubius sa 89,99 dinara sada su 75,99 dinara, griz pšenični dečiji C (200g) sa 114,99 dinara sada košta 79,99 dinara, a kornišoni od 680g sa 479 dinara sada su 419 dinara, dok pakovanje od 300g sa 339 dinara sada košta 257 dinara. Ovsena kaša sa 99 dinara sada je 85, pašteta 150g sa 184 dinara spuštena je na 157, a 50g pakovanje sa 77 na 74 dinara. Miks pasulj i kukuruz sa 419 dinara sada je 312 dinara.

Ove mere su direktno uticale na dostupnost proizvoda po nižim cenama za građane Srbije, čime se olakšava svakodnevna kupovina i smanjuje finansijski teret domaćinstava.