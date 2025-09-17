Slušaj vest

Predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija Tramp sleteli su u Ujedinjeno Kraljevstvo sinoć. Par je sleteo na londonski aerodrom Stansted posle 21 čas po lokalnom vremenu u utorak.

Prva dama je izašla iz aviona držeći se za ruke sa svojim suprugom. Mlađa ćerka predsednika, Tifani Tramp, i njen suprug, Majkl Bulos, takođe su stigli u London sa njima.

Melanija Tramp drži za ruku supruga Donalda Trampa na aerodromu Stansted, dok na sebi nosi Barberi kaput. Foto: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, Toby Shepheard / Parsons Media / Eyevine / Profimedia

Melanija je hladni londonski vazduh na aerodromu Stansted dočekala spremna noseći trenčkot Burberi Kensington Heritidž, naočare za sunce sa ravnim vrhom Sen Lorana i kožne čizme za jahanje Kristijan Dior. Tramp je poznati obožavalac britanske modne kuće Burberi, koja ima kolekciju kratkih i dugih kaputa u svojoj prepoznatljivoj boji peska, kao i nijanse plavog i braon somota.

Cena Melanijinog stajlinga

Cena ovakvog Burberry modela kreće se između 1.500 i 2.500 evra, dok slične luksuzne čizme dostižu vrednost od 700 do 1.200 evra, a naočare koje preferira uglavnom su od 250 do 400 evra.

Plan posete: London i Vindzor

Ujutru će Trampovi napustiti London i uputiti se ka Vindzoru. U sredu će ih u Vindzorskom zamku dočekati princ i princeza od Velsa, pre nego što ih formalno dočeka kralj Čarls. Očekuje se da će kraljica Kamila, koja je propustila sahranu vojvotkinje od Kenta u utorak zbog akutnog sinusitisa, biti dovoljno dobro da učestvuje u svim delovima državne posete.

Donald Tramp, kraljica Elizabeta, Melanija Tramp, kralj Čarls, kraljica Kamila tokom posete američkog kraljevskog para Britaniji
Bračni par Tramp u poseti kraljevskoj porodici tokom prvog predsedničkog mandata Foto: Jeff Gilbert/Daily Telegraph, PA Images / Alamy / Profimedia

Prva dama i kraljica planiraju da u četvrtak obiđu Kuću lutaka kraljice Marije i Kraljevsku biblioteku u Vindzoru.

Poziv za istorijsku posetu

Predsednik i prva dama prihvatili su poziv za istorijsku drugu državnu posetu još u februaru. Poziv im je uručio britanski premijer Kir Starmer tokom posete Beloj kući.

– „Ovo je zaista posebno. Nikada ranije nije urađeno i ovo je situacija bez presedana“, rekao je tada premijer.

U julu je premijer ponovio:

– „Ovo je neviđena i veoma posebna državna poseta. Ovakva poseta nikada ranije nije urađena i biće mnogo elemenata koje javnost nikada ranije nije videla. Biće to istorijski događaj i svi se radujemo tome.“

Podsetimo se da su tokom prvog mandata predsednika Trampa 2019. godine, on i Melanija prvi put zvanično posetili Ujedinjeno Kraljevstvo na poziv pokojne kraljice Elizabete. Amerikanka i prva dama će odati počast pokojnom monarhu u kapeli Svetog Đorđa u četvrtak.

