Ališa Taker nevina ušla u brak pa podelila svoja iskustva

Ališa Taker postala je poznata na internetu zahvaljujući svojim snimcima koje objavljuje na društvenim mrežama i Jutjubu. Ona otvoreno govori o svojoj privatnosti, pa čak i o najvećoj intimi.

Ova devojka pričala je o tome kako je do braka želela da bude u celibatu. Kada je upoznala ljubav svog života iznenadila se kada je saznala da je i on istih uverenja. Njen verenik, Džon je takođe bio nevin i rešili su da čari vođenja ljubavi i strast ostave za tu specijalnu priliku. Javno je govorila o ovom iskustvu, kao i da se susrela sa stvarima na koje nije bila spremna i da bi volela da ju je neko na to upozorio.

"Sastavila sam listu od pet stvari koje treba da znate pre prve bračne noći", počela je Ališa svoje izlaganje pa nastavila:

1. Razgovarajte o seksu pre prve bračne noći

Iako zvuči očigledno, mnogi parovi koji čekaju do braka izbegavaju da pričaju o seksu – što kasnije može da dovede do nelagodnosti i nesporazuma.

– Ako osećaš nervozu zbog toga da će prvi put boleti, obavezno to podeli sa svojim verenikom. Otvoren razgovor može da vas zbliži i olakša čitavu situaciju – savetuje Ališa.

2. Obavezno mokrite nakon odnosa

Za sve žene, Jutjuberka ima važnu zdravstvenu preporuku: posle seksa, otiđite u toalet.

– Mnogo je važno da mokrite nakon odnosa. Tako možete sprečiti infekciju urinarnog trakta, jer se tokom seksa u telu dešava mnogo toga i bakterije lako mogu da zalutaju gde ne treba – objasnila je.

3. Stavite peškir na krevet

Ako je nevesta devica, postoji mogućnost krvarenja prilikom prvog odnosa, pa je savet da se preventivno postavi peškir.

– To vam može olakšati brigu i pomoći da se osećate opuštenije.

4. Ako bude neprijatno – samo se nasmejte

Ne morate sve uraditi savršeno. Prva bračna noć ne mora izgledati kao iz filma, a ako nešto krene nespretno, smeh je najbolji lek.

– Intimnost se gradi i kroz smešne momente. Ako nešto ne ide glatko, samo se nasmejte – poručuje Ališa.

5. Budite prisutni u trenutku

– Adrenalin, emocije, uzbuđenje… sve je novo i čekaš to ceo život. Zato je teško ostati fokusiran i stvarno prisutan – iskreno priznaje Ališa.

