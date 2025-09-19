Čuvala sam nevinost do prve bračne noći: Onda sam shvatila ovih 5 stvari koje mi niko nije rekao
Ališa Taker postala je poznata na internetu zahvaljujući svojim snimcima koje objavljuje na društvenim mrežama i Jutjubu. Ona otvoreno govori o svojoj privatnosti, pa čak i o najvećoj intimi.
Ova devojka pričala je o tome kako je do braka želela da bude u celibatu. Kada je upoznala ljubav svog života iznenadila se kada je saznala da je i on istih uverenja. Njen verenik, Džon je takođe bio nevin i rešili su da čari vođenja ljubavi i strast ostave za tu specijalnu priliku. Javno je govorila o ovom iskustvu, kao i da se susrela sa stvarima na koje nije bila spremna i da bi volela da ju je neko na to upozorio.
"Sastavila sam listu od pet stvari koje treba da znate pre prve bračne noći", počela je Ališa svoje izlaganje pa nastavila:
1. Razgovarajte o seksu pre prve bračne noći
Iako zvuči očigledno, mnogi parovi koji čekaju do braka izbegavaju da pričaju o seksu – što kasnije može da dovede do nelagodnosti i nesporazuma.
– Ako osećaš nervozu zbog toga da će prvi put boleti, obavezno to podeli sa svojim verenikom. Otvoren razgovor može da vas zbliži i olakša čitavu situaciju – savetuje Ališa.
2. Obavezno mokrite nakon odnosa
Za sve žene, Jutjuberka ima važnu zdravstvenu preporuku: posle seksa, otiđite u toalet.
– Mnogo je važno da mokrite nakon odnosa. Tako možete sprečiti infekciju urinarnog trakta, jer se tokom seksa u telu dešava mnogo toga i bakterije lako mogu da zalutaju gde ne treba – objasnila je.
3. Stavite peškir na krevet
Ako je nevesta devica, postoji mogućnost krvarenja prilikom prvog odnosa, pa je savet da se preventivno postavi peškir.
– To vam može olakšati brigu i pomoći da se osećate opuštenije.
4. Ako bude neprijatno – samo se nasmejte
Ne morate sve uraditi savršeno. Prva bračna noć ne mora izgledati kao iz filma, a ako nešto krene nespretno, smeh je najbolji lek.
– Intimnost se gradi i kroz smešne momente. Ako nešto ne ide glatko, samo se nasmejte – poručuje Ališa.
5. Budite prisutni u trenutku
– Adrenalin, emocije, uzbuđenje… sve je novo i čekaš to ceo život. Zato je teško ostati fokusiran i stvarno prisutan – iskreno priznaje Ališa.
