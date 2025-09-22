Slušaj vest

Američka manekenka i bivša misica, Šenon Marketić (53), prva je otkrila ono što se, prema njenim tvrdnjama, dešavalo iza zatvorenih vrata palate u Bruneju. Nakon što je 1992. godine ponela titulu Mis Amerike, a zatim zauzela osmo mesto na takmičenju za Mis Univerzuma, njena karijera krenula je uzlazno – sve dok nije postala deo jedne zastrašujuće priče.

Godine 1997. Marketić je podnela tužbu protiv sultana i princa Džefrija, tražeći odštetu od 75 miliona funti. Iako su braća negirala njene tvrdnje, sud u Los Anđelesu odbacio je slučaj zbog diplomatskog imuniteta optuženih. Ipak, incident je izazvao međunarodni skandal i doveo do sukoba unutar kraljevske porodice.

Tajni ugovor i lažni modeli

Šenon nije odustala. Tužila je modeling agenciju „Caliber Talent Consultants“, tvrdeći da su je pod lažnim izgovorima poslali u Brunej kako bi radila kao seksualna radnica. Navodno je potpisala dvomesečni ugovor za „promotivni rad i modeling“, uz obećanu nedeljnu platu od 13.000 funti (danas oko 25.000 funti), nesvesna pravog cilja angažmana.

Prema njenim rečima, stvarnost u palati bila je jeziva. Zajedno sa ostalim manekenkama, svakodnevno je odvođena u stadion u sklopu palate, koji je korišćen kao privatna diskoteka.

"Dok su žene plesale, muškarci su vikali vulgarne i grube izjave. Takođe su pipkali žene po intimnim mestima. Muškarci, posebno onaj koji je bio poznat kao Dejvid, često su govorili: 'Vi ste kurve i ne razumem zašto je gazda uopšte dao toliki novac za vas. Vi ste najgora grupa kuvi koju smo ikada imali ovde'", ispričala je ova Amerikanka.

Zastrašivanje, pritisci i izolacija

Šenon je dalje tvrdila da je bila izložena konstantnom uznemiravanju:

„Dejvid me stalno zapitkivao da li nosim donji veš, pa bi posezao ispod moje suknje kako bi se uverio. Ponekad sam morala sama da podignem suknju kako bi okupljeni muškarci mogli da prestanu da se svađaju oko toga koju boju nosim.“

Kada je odbila da se prostituiše, nije joj bilo dozvoljeno da napusti zemlju. Tek nakon 32 dana i pretnje da će kontaktirati američke vlasti, dobila je 20 minuta da se spakuje, uz isplatu od 7.000 funti u singapurskoj valuti. Ipak, po povratku u Los Anđeles, taj novac joj je oduzet od strane predstavnika modne agencije.

Posledice i dugotrajne traume

Manekenka je istakla da nije silovana, ali da je psihička šteta bila ogromna:

„Čitavo iskustvo ostavilo je duboke traume na mene, izazvalo mentalne probleme, noćne more i teškoće sa spavanjem.“

