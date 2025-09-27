Slušaj vest

Mišel Sisko-Pinjeiro iz Džordžije u SAD-u mislila je da nikada neće postati majka. Lekari su joj saopštili da je „nemoguće“ da ima decu nakon što je sa 18 godina obolela od karcinoma grlića materice. Kasnije joj je dijagnostikovan i sindrom policističnih jajnika (PCOS).

Sve se promenilo u aprilu 2024. godine, kada je Mišel počela da oseća neuobičajenu glad – nešto što nije doživela još od operacije smanjenja želuca pre nekoliko godina.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao njen put:

1/4 Vidi galeriju Porodična fotografija Mišel i njenog supruga Niltona sa sinom Emanuelom kojeg je rodila u 47. godini. Foto: printscreen/tiktok/ciscomi

„Odlučila sam da probam test za trudnoću koji sam kupila na Temu za samo 1,50 dolara (oko 1,10 funti)“, priča Mišel. Na njeno iznenađenje, test je pokazao pozitivan rezultat, a u januaru ove godine na svet je došao Emmanuel Zejn.

Čudo koje su i supružnici teško mogli da poveruju

Mišel, koja sa suprugom Niltonom (38) živi u Ogašti, kaže za What’s The Jam:

„Iskreno, mislila sam da je nemoguće. Godinama sam se molila, ali sam polako prihvatila da nikada neću biti majka. Onda, neposredno pre mog 47. rođendana, uzela sam jeftin test i bio je pozitivan. Pomislila sam da je pokvaren.“

„Kada sam pokazala test mužu, mislio je da ga zezam. Već sam uradila oko deset testova – svaki je bio pozitivan. Kada nam je sve sleglo, oboje smo zaplakali. Nismo mogli da verujemo. Posle svega, to je najveće čudo u mom životu.“

Trudnoća visokog rizika i porod bez komplikacija

Prvih pet meseci trudnoće prošlo je glatko, ali krajem trudnoće Mišel je nekoliko puta došla u preuranjeni porođaj. Iako je trudnoća bila visokog rizika, Emmanuel je rođen četiri nedelje ranije, u „brzom i intenzivnom porođaju“.

Iako se oseća blagosloveno zbog sina, Mišel je iskusila i osudu zbog toga što je postala majka u kasnijim godinama.

„Jedna žena mi je čak rekla: ‘Mislila sam da će te muž već napustiti.’ Nisam mogla da verujem. Posle svega što sam prošla, takve reči su bile surove.“

Neki su joj čak savetovali abortus zbog godina, tvrdeći da nije fer prema detetu ili da neće moći da se nosi sa roditeljstvom.

Starija majka – strpljivija i posvećenija

Mišel, međutim, veruje da je sada strpljivija nego što bi bila u dvadesetim ili tridesetim.

„Sada sam prizemljenija, strpljivija i mogu Emmanuelu da pružim sve što zaslužuje. Moj prioritet je biti kod kuće sa njim – rad nije važan koliko ovi trenuci. Želim da budem prisutna u svemu: puzanje, prevrtanje, hodanje. Svaki mali trenutak je čudo.“

Svaki njegov prvi osmeh, prvi zubić, sve je dragoceno. „Ne želim da propustim ni jedan trenutak – on je moje čudo.“

Strah i brige zbog trudnoće u kasnijim godinama

Otkrivanje trudnoće sa 47 godina bilo je i zastrašujuće. „Pomislila sam da ću biti najstarija na igralištu. Svi moji prijatelji su već bake i deke, deca iz mog razreda završavaju fakultete, a ja tek počinjem. Bilo je i straha i oduševljenja.“

„Sa godinama dolazi i veća zabrinutost – za čuvanje deteta, za svaki detalj. Kad si mlađa, sve je lakše i bezbrižno, ali sada se na sve gleda opreznije.“

