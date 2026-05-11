Slušaj vest

U hramu posvećenom Svetim Joakimu i Ani u Kaluđerici, na praznik kojim Srpska pravoslavna crkva molitveno proslavlja upravo ove ugodnike Božje, patrijarh srpski Porfirijesvojevremeno jeslužio svetu liturgiju, okupljajući brojne vernike iz ovog beogradskog naselja i okoline.

Liturgijsko sabranje, obasjano molitvom, postalo je prilika da patrijarh pošalje snažnu poruku o značaju žive i nepokolebljive vere.

Zašto pravoslavni vernici ne treba da traže pomoć od "vidovitih"

- Vera je ono, braćo i sestre, što nam je najpotrebnije. Verom su Joakim i Ana dobili Presvetu Bogorodicu. Nemojmo kada imamo probleme trčati levo-desno kod kojekakvih "vidovitih" ljudi. Kad imamo istinsku i pravu veru, mi imamo poverenje u Boga, pa i onda kada nije sve potaman, kad nam se čini da stvari izgledaju teško i da nam nepremostive prepreke stoje na putu. Tada ćemo verom razumeti da je to put našeg susreta sa Bogom i susreta sa bližnjim – poručio je patrijarh.

Patrijarh je naglasio da hram nije mesto kojem se vernici obraćaju samo kada je život lak i bezbrižan, već upravo onda kada iskušenja postaju teška i kada nam je Božja blizina najpotrebnija.

Patrijarh Porfirije Foto: Printscreen/Instagram/patrijarh Porfirije

Iskušenja kao Božji pogled i poziv na pokajanje

- Čim imamo iskušenja, znači da nas Bog gleda, da hoće da budemo bolji, da uzrastamo, da se više borimo, da se više kajemo, da više praštamo i da više činimo milosrđe – rekao je patrijarh srpski, podsećajući na primer Svetih Joakima i Ane.

U svojoj besedi patrijarh je istakao i ulogu Presvete Bogorodice, koja je svojom poslušnošću reči Božjoj postala „mesto u kojem se nastanio Sin Božji“. Vernicima je poručio da reči Bogorodice:

„Neka mi bude po reči tvojoj“ – treba da postanu putokaz i za naš život.

Vera kao snaga srpskog naroda kroz vekove

Patrijarh je podsetio da je vera bila snaga srpskog naroda kroz vekove, temelj na kome je Sveti Sava posadio seme pravoslavlja, koje i danas donosi plodove.

- To je ono što nas je ne samo čuvalo kroz vekove, nego i oblikovalo i učinilo da budemo veliki narod, bogat duhovnim vrednostima i uzletima, bilo da smo u Srbiji ili u rasejanju, od Australije do Amerike – rekao je patrijarh Porfirije.

Na kraju je pozvao vernike da se sa poverenjem obraćaju Svetima Joakimu i Ani i njihovoj Kćeri, Presvetoj Bogorodici, da im podare veru „makar kao zrno gorušičino“, jer samo takva vera može donositi mir, snagu i radost života u zajednici sa Bogom i bližnjima.

(Kurir.rs/Religija.rs)

VIDEO: Patrijarh Porfirije