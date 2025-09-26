Svi pogrešno kuvamo viršle! Stavljamo ih u vodu, a stručnjaci upozoravaju da se to ne radi tako: Ovo je jedini pravilan način
Viršle su mnogima omiljena "kućna" brza hrana – idealne kada poželimo doručak ili večeru na brzinu. Spremne su za svega nekoliko minuta, a uz senf, kečap ili omiljeni prilog, postaju ukusan i jednostavan obrok. Ipak, većina ljudi pravi jednu veliku grešku kada ih priprema.
Najčešća greška – kuvanje u vodi
Mnogi od nas, u žurbi, samo ubace viršle u lonac s vodom i kuvaju ih nekoliko minuta, kao jaja. Međutim, stručnjaci upozoravaju da to nije dobar način pripreme. Viršle su u većini slučajeva polugotov proizvod, namenjen brzom zagrevanju ili kratkoj termičkoj obradi – najbolje je da ih ispržite u tiganju dok ne dobiju hrskavu koricu.
Ako ih kuvate u vodi, viršle će upiti veliku količinu tečnosti, a u isto vreme će u vodu ispustiti deo svog ukusa. Kada ostanu predugo u ključaloj vodi – što se često dešava kada radimo više stvari odjednom – postaju gnjecave i bezukusne.
Kako pravilno spremiti viršle – trik sa cediljkom
Umesto da ih kuvate direktno u vodi, postoji jednostavan trik: u lonac sipajte vodu do pola i pustite da se zagreje. Preko lonca stavite metalnu ili običnu cediljku, na nju poređajte viršle i poklopite. Tako će se one skuvati na pari – bez da upiju višak vode i izgube ukus. Rezultat? Viršle će biti mekane, tople i znatno ukusnije nego kada ih kuvate u vodi.
