Izabel Foks, danas 27-godišnjakinja iz Melburna, otvoreno je priznala da je njena prva noć u javnoj kući bila daleko od uobičajene. Sa samo 18 godina, ušla je u bordel i za šest sati spavala sa više muškaraca nego što je ikada ranije u privatnom životu.

"Na prvoj smeni, u roku od šest sati, imala sam četiri klijenta više nego do tada ukupno. Zaradila sam 1.000 dolara i tada mi se to činilo uzbudljivo,“ otkrila je Izabel na društvenim mrežama.

Ispovest bivše radnice bordela Foto: isabellefox/tiktok

Otac joj davao savete

Pre nego što je zakoračila u svet seks industrije, Izabel je razgovarala sa ocem o svojoj odluci. On joj je dao samo jedan savet:

"Izaberi sigurno i ugledno mesto i obavezno razgovaraj sa devojkama koje već rade tamo.“

Shvativši taj savet ozbiljno, obišla je nekoliko bordela u okolini, a posle „blago zastrašujućeg“ intervjua, dobila je prvi posao.

Izabel Fox Foto: isabellefox/tiktok

Nespretan prvi klijent

Izabel priznaje da je bila uplašena te prve noći. Strah se samo pojačao kada je prvi klijent priznao da mu je i njemu to bio prvi put.

"Oboje smo se tresli kao listovi. To je bio najnespretniji susret ikada,“ iskreno se priseća.

Ipak, kaže da je smena završena uspešno i da joj je donela i samopouzdanje i zaradu.

Šest godina u industriji

Ono što je počelo kao radoznalost, pretvorilo se u šestogodišnju karijeru u eskort poslu. Izabel svoj period u seks industriji opisuje kao „neverovatno iskustvo“, iako nije krila da su postojali i teški trenuci.

Na društvenim mrežama, gde podseća na svoje tinejdžerske dane u bordelu, video je brzo postao viralan – sa više od pola miliona pregleda i hiljadama reakcija.

Talas osuda i osude

Međutim, umesto podrške, Isabel se našla na udaru kritika. Komentari ispod njenog videa bili su oštri: „Sramotno“, „Tužno“, „Potpuno bez poštovanja“… Samo nekolicina je pokušala da stane u njenu odbranu, dok su većina korisnika izražavali šok i osudu.

Dok Isabel tvrdi da joj je seks industrija donela iskustva, zaradu i osećaj slobode, javnost je i dalje neumoljiva.