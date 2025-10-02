Sa 18 je počela da radi u bordelu, posevetovala se sa ocem: "Za 6 sati spavala sam sa više muškaraca nego u celom životu"
Izabel Foks, danas 27-godišnjakinja iz Melburna, otvoreno je priznala da je njena prva noć u javnoj kući bila daleko od uobičajene. Sa samo 18 godina, ušla je u bordel i za šest sati spavala sa više muškaraca nego što je ikada ranije u privatnom životu.
"Na prvoj smeni, u roku od šest sati, imala sam četiri klijenta više nego do tada ukupno. Zaradila sam 1.000 dolara i tada mi se to činilo uzbudljivo,“ otkrila je Izabel na društvenim mrežama.
Otac joj davao savete
Pre nego što je zakoračila u svet seks industrije, Izabel je razgovarala sa ocem o svojoj odluci. On joj je dao samo jedan savet:
"Izaberi sigurno i ugledno mesto i obavezno razgovaraj sa devojkama koje već rade tamo.“
Shvativši taj savet ozbiljno, obišla je nekoliko bordela u okolini, a posle „blago zastrašujućeg“ intervjua, dobila je prvi posao.
Nespretan prvi klijent
Izabel priznaje da je bila uplašena te prve noći. Strah se samo pojačao kada je prvi klijent priznao da mu je i njemu to bio prvi put.
"Oboje smo se tresli kao listovi. To je bio najnespretniji susret ikada,“ iskreno se priseća.
Ipak, kaže da je smena završena uspešno i da joj je donela i samopouzdanje i zaradu.
Šest godina u industriji
Ono što je počelo kao radoznalost, pretvorilo se u šestogodišnju karijeru u eskort poslu. Izabel svoj period u seks industriji opisuje kao „neverovatno iskustvo“, iako nije krila da su postojali i teški trenuci.
Na društvenim mrežama, gde podseća na svoje tinejdžerske dane u bordelu, video je brzo postao viralan – sa više od pola miliona pregleda i hiljadama reakcija.
Talas osuda i osude
Međutim, umesto podrške, Isabel se našla na udaru kritika. Komentari ispod njenog videa bili su oštri: „Sramotno“, „Tužno“, „Potpuno bez poštovanja“… Samo nekolicina je pokušala da stane u njenu odbranu, dok su većina korisnika izražavali šok i osudu.
Dok Isabel tvrdi da joj je seks industrija donela iskustva, zaradu i osećaj slobode, javnost je i dalje neumoljiva.