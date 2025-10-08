Pravoslavna crkva i njeni vernici Svetog Jovana Bogoslova obeležava dva puta godišnje 9. oktobra, na dan njegovog upokojenja, i 21. maja, na dan kada se iz njegovog groba u Efesu širi navodno lekoviti prah.

Sveti Jovan Bogoslov bio je jedan od Hristovih apostola, autor Jevanđelja po Jovanu, tri poslanice i Knjige Otkrivenja. Nazvan je Bogoslovom jer je bio poznat po svojim dubokim teološkim razmišljanjima i ljubavi prema Bogu, a i kao Jovan Ljubavi.

Kažu da je imao ljubav veću od svih drugih apostola. Na Tajnoj večeri bio je onaj koji je položio glavu na Hristove grudi i pitao:

Sveti Jovan Bogoslov
Foto: Printscreen

- Gospode, ko će te izdati?

U svemu što je radio pokazivao je smirenje, blagost i čistu veru. Govorio je:

- Bog je ljubav, i ko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje.

Prema predanju, Sveti Jovan je doživeo duboku starost. Kada mu je bilo više od sto godina, napustio je Efes sa sedam učenika i zamolio ih da iskopaju grob u obliku krsta. Sišao je u njega živ, a kada su kasnije otvorili grob, njegovo telo nije bilo tamo.
Na dan njegovog praznika, svake godine iz tog mesta se podiže prašina za koju se veruje da ima isceliteljsku moć.

Sutra se vernici mole za mir, snagu i čisto srce. Jer, kako je govorio Sveti Jovan Bogoslov, ljubav je put koji vodi do Boga, a onaj ko je ima - u sebi već nosi večni život.

Verovanje na ovaj praznik

Veruje se da na ovaj dan ljudi sa sela treba da odmaraju svoju stoku, žene da ne diraju pletivo, makaze, ni igle da ne bi miševi grizli rublje.

U nekim mestima udaraju u ambare da se miševi razlete, a u mnogim krajevima u ove dane počinju svadbe, koje traju po tri dana.

