Elitni fitnes trener i Instagram influenserka Dominika Blonska (27) otkrila je kako joj je preseljenje iz, kako kaže, "tmurne" Velike Britanije u Dubai potpuno promenilo život. Ova mlada preduzetnica tvrdi da joj je "mentalitet 'možeš sve'" u Dubaiju pomogao da ostvari svoje snove.-

Blonska je rođena u Poljskoj, a njena porodica se preselila u Vejkfild, u Velikoj Britaniji, gde je završila školu i fakultet. Studirala je medicinu, stekla master iz oblasti propisivanja lekova i radila kao medicinska sestra, ali je vrlo brzo shvatila da taj posao nije za nju pa se preselila u Dubai i tvrdi da je tako ostvarila svoje snove.

'Radila sam 40 do 50 sati nedeljno za siću', priznaje Dominika.

Međutim, taj život sada joj deluje kao davna prošlost – danas njeni pratioci na Instagramu mogu da je vide kako pozira ispred Burdž Kalife i Burdž Al Araba, uživa na plažama i vozi kvadove po pustinji.

Ona sada vodi sopstveni uspešan biznis kao fitnes trener, sarađuje s klijentima širom sveta, bavi se modelingom i često putuje – sve to, tvrdi, ne bi bilo moguće da je ostala u Velikoj Britaniji.

'Oduvek sam znala da nisam za klasičan posao', kaže Dominika, koja na Instagramu ima više od 30.000 pratilaca. 'Želela sam slobodu, avanturu i priliku da budem sama sebi šef.'

Tokom pandemije koronavirusa, osećala se sve više zarobljenom u britanskoj svakodnevici.

'Mrzela sam koliko je Britanija sumorna, depresivna i zatvorena', iskreno priznaje. 'Niko ne napreduje, a ja sam veoma ambiciozna osoba. Sanjala sam o tome da postanem preduzetnica.'

Tada je donela hrabru odluku – dala je otkaz, prodala svoje stvari, spakovala ušteđevinu i preselila se u Dubai bez konkretnog plana.

'U Dubaiju je sve moguće'

Dominika ističe da je u Dubaiju pronašla sve što je tražila: toplu klimu, veće mogućnosti za posao i sigurnost.

'Ovde se budim uz sunce svakog jutra, za razliku od tmurnog neba u Britaniji.'

Pored toga, ceni visok nivo higijene, osećaj zajedništva i atmosferu prepunu pozitivne energije.

'Gde god da se okrenete, okruženi ste uspešnim ljudima, što vas dodatno motiviše.'

Sa druge strane, smatra da su Britanci previše negativni.

'Gde god da pogledate, ljudi šire loše vesti, ogovaraju i raduju se tuđem neuspehu.'

Jedan od ključnih razloga zašto joj se Dubai više dopada je i mogućnost brzog upoznavanja ljudi sa sličnim interesovanjima.

'Ovde je mnogo lakše sklapati prijateljstva. Ljudi su otvoreni, ambiciozni i vole zdrav način života.'

Saveti za one koji žele da se presele

Kao neko ko je prošao kroz taj proces, Dominika savetuje da se pre preseljenja obezbedi finansijska sigurnost.

'Idealno bi bilo da imate ušteđevinu od barem 10.000 do 20.000 funti pre nego što se preselite.'

Takođe, preporučuje da se unapred pronađe posao, istraže troškovi života i da se isplanira gde bi bilo najbolje živeti.

Najbolji način da se uklopite?

'Izađite među ljude! Idite u teretanu, na plažu, u kafiće – radite ono što volite i ne bojte se da započnete razgovor s nekim.'

Iako nije sigurna da će Dubai biti njen 'zauvek dom', jedno je sigurno – u Veliku Britaniju se ne vraća.

'Posetiću porodicu, ali neću tamo živeti. Smatram da sam mentalno, ambicijama i planovima daleko ispred većine ljudi koji su ostali.'

A ako jednog dana odluči da ode iz Dubaija?

'Definitivno će to biti neka topla zemlja sa pozitivnom energijom i morem prilika.'

