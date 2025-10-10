Slušaj vest

Nekadašnji libijski vođa Moamer el Gadafi voleo je da bude okružen lepim ženama i nije prezao ni od čega kako bi ih doveo u svoj harem i to neretko protiv njihove volje.

Svet je zanemeo nakon ispovesti devojke koja se predstavljala kao Soraja, a koja je tvrdila da su je sa samo 15 godina odveli u njegovu palatu gde je on pokušao nasilno da ima odnose sa njom.

Njena ispovest ugledala je svetlo dana u knjizi "Gadafijev harem" francuske novinarke Anik Kožan. Soraja, čiji je pravi identitet zaštićen tim pseudonimom, bez zadrške i vrlo detaljno je opisala svoje tragično iskustvo, potkrepljeno svedočenjima ljudi koji je poznaju i drugih devojaka iz harema.

Gadafi Foto: AGF s.r.l. / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Stigli smo u neku vrstu logora. Bilo je nekoliko šatora i ogromna prikolica odnosno veoma luksuzan kamper kombi. Mabruka je krenula ka kamperu, pokazujući mi da je pratim, a u drugom automobilu, koji je napuštao to mesto, učinilo mi se da vidim jednu od devojčica iz škole koja je takođe izabrana da pozdravi vođu prethodnog dana. To je trebalo da me umiri, ali me je ipak obuzeo neopisiv osećaj straha kad sam ušla u kamper. Kao da se celo moje biće borilo protiv ove situacije. Kao da sam intuitivno znala da se događa nešto veoma, veoma loše. Bila sam uznemirena i posramljena i nisam mogla da shvatim zašto sve to rade. Zamotali su me u ogrtač i vratili u sobu. -Obući ćemo te kako treba i našminkati te i onda ćeš moći da vidiš tatu Muamera - rekla mi je Mabruka, žena koja je bila tu za Gatafija. Dali su mi tanga gaćice, nešto što tada nikada ranije nisam videla, a zatim i belu satensku haljinu sa prorezom sa strane i dekolteom. Kosu su mi raspustili, našminkali me, naneli parfem i stavili malo sjaja na usne, nešto što moja mama nikada ne bi dozvolila. Mabruka je pogledala rezultat, uhvatila me je za ruku i povela niz hodnika. Zaustavila se ispred vrata, otvorila ih i praktično me gurnula unutra. Gadafi je bio na svom krevetu potpuno go. Bila sam prestravljena. Pokrila sam oči od šoka se povukla misleći: - Dogodila se užasna greška. Ne treba ja da budem sada ovde. O Bože. Okrenula sam se i ugledala Mabruku na pragu sa čvrstim izrazom lica", piše u Sorajinoj ispovesti.

Foto: WillWest News / Profimedia

Pokušao je nasilno da je napastvuje

"Gadafi me je zgrabio za ruku i naterao da sednem pored njega. Nisam se usudila ni da ga pogledam. - Okreni se k*rvo - govorio je. Tada nisam znala ni šta znači ta reč, ali osetila sam da je to vulgarna i užasna reč za prezrenu ženu. Nisam se dala. Ponovo je pokušao da me okrene prema sebi, ali sam se opirala. Povukao me je za ruku i rame. Celo telo mi se ukočilo. Onda me je naterao da pomerim glavu tako što me je povukao za kosu. - Ne boj se. Ja sam tvoj tata. Tako me zoveš, zar ne? Ali, ja sam i tvoj brat i uskoro ću biti tvoj ljubavnik. Biću ti sve to. Jer ćeš ti ostati ovde i bićeš sa mnom zauvek - rekao je Gadafi. Njegovo lice se približilo mom i osećala sam njegov dah. Počeo je da me ljubi u vrat i po obrazima. Ostala sam ukočena kao komad drveta. Hteo je da me zagrli, ali sam se udaljila. Prišao mi je, a ja sam se opet okrenula od njega i počela da plačem. Približio mi se i uhvatio me za glavu. Skočila sam, a on me je povukao za ruku, međutim, ponovo sam ga odgurnula. On se iznervirao. Želeo je da me natera da legnem pa smo se potukli. Režao je na mene", napisala je Soraja.

Samo sam želela da idem kući

"Mabruka me je odvukla nazad u laboratoriju. Bila je besna.

- Kako se usuđuješ da se tako ponašaš prema svom gospodaru? Tvoja dužnost je da mu se pokoriš.

- Želim da idem kući - rekla sam.

- Nigde ti ne mrdaš! Tvoje mesto je ovde - odgovorile su.

- Dajte mi moje stvari. Hoću da idem da vidim svoju mamu - rekla sam.

- Pokaži poštovanje. Inače će te Muamer naterati da skupo platiš neposlušnost. Pretvaraš se da si nevina devojčica, licemerko, ali savršeno dobro znaš šta se dešava. Od sada ćeš nas slušati. Muamera i mene. I radićeš ono što ti se kaže. Bez reči žalbe. Razumeš li?".

Foto: Shutterstock, vl1 / Zuma Press / Profimedia

Onda je ponovo došla Fatiha, uključila televiziju, a onda šapnula.

- Dozvoli im da rade sa tobom šta hoće. To će vam sve olakšati. Ako se ne opireš bićeš dobro. Samo treba da uradiš sve što traže od tebe.

"Plakala sam i ležala nepomično. Bila sam zatvorenik. Gde sam pogrešila? Oko jedan sat došla je Fatiha i obukla me u vrlo kratku plavu haljinu od satena. To je zapravo više bio negliže. Pokvasila mi je kosu i stavila malo pene na nju. Mabruka je proverila moj izgled, čvrsto me uhvatila za ruku, a onda odvela do Gadafijeve spavaće sobe. - Ovog puta ćeš ispuniti želje svog gospodara ili ću te ubiti - zapretila je i ugurala me u sobu. Vođa je sedeo na svom krevetu u trenerci i potkošulji sa cigarom u ustima. Polako je izduvavao dim i hladno me je gledao. - Ti si ku**va. Sedi blizu mene. Uradićeš sve što tražim od tebe. Daću ti nakit i lepu kuću. Naučiću te da voziš i daću ti auto. Jednog dana ćeš čak moći da studiraš u inostranstvu ako poželiš. Odvešću te gde god želiš. Čuješ li šta ti govorim? Svaka želja će ti biti ispunjena! - Želim da idem kući kod mame - rekla sam.

Foto: Photoshot / Avalon / Profimedia

Ugasio je cigaretu i povisio ton

- Slušaj me dobro. Prestani sa tim. Razumeš li? Prestani sa tom idejom da ćeš se vratiti kući. Od sada ćeš biti ovde sa mnom i na sve drugo moraš da zaboraviš.

Nisam mogla da verujem šta je govorio. To je bilo van granica razuma. Povukao me je do kreveta i ugrizao za nadlakticu. Bolelo me je. Pokušao je da me skine. Već sam se osećala toliko golo u toj mini haljini i nisam mogla da dozvolim da me skine u potpunosti. Opirala sam se, a on mi je razdvajao ruke. Bacio me je na krevet i potom besno ustao i nestao. Mabruka je došla za sekundu.

- Ovo je prvi put da mi se devojka ovoliko opire. Ti si kriva Mabruka! Rekao sam ti da je naučiš. Zato uradi to ili ćete platiti cenu neuspeha.

- Gospodaru, zaboravite ovu devojku, tvrdoglava je kao mazga. Vratićemo je majci i naći ću ti drugu - dodala je Mabruka.

- Ne, pripremite nju, ja nju želim - rekao je Gadafi.

Vratili su me u moj krevet u mrkli mrak. Te noći uopšte nisam spavala. U zoru, kada sam počela da padam od iscrpljenosti, Mabruka je došla:

- Ustani, obuci ovu uniformu. Krećemo za Sirt.

- Znači idemo kući kod mame - pitala sam.

- Ne, negde drugde - odsečno je odgovorila.