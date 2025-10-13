Slušaj vest

Nakon devet godina prijateljstva i tri godine veze, jedna Srpkinja (28) mislila je da od njenog izabranika (31) boljeg nema. Odnos koji su imali delovao je kao čvrst temelj za brak i zajednički život, međutim sve se promenilo nakon što je ostala trudna i počeli su da žive zajedno.

Na Reditu je podelila ispovest u kojoj je priznala da je tek tada shvatila koliko se ljudi zapravo ne poznaju dok ne započnu zajednički život. Sada priznaje, oseća razočarenje i bol jer je verovala da zna sve o svom partneru — sve dok svakodnevica nije pokazala njegovo sasvim drugo lice.

"Do te mere smo se nekada svaki dan družili, čuli, znali sve jedno o drugom — navike, mane i vrline, putovali svakih par meseci negde i prošli razne periode zajedno. U međuvremenu smo stupili u vezu...

"On je sad osoba kakvu ne poznajem"

Ostala sam trudna pre pet meseci i počeli smo da živimo zajedno. Ljudi moji, bukvalno sam ruku stavljala u vatru da ga poznajem bolje od majke rođene. Jedina stvar koju sam primetila dok nismo živeli zajedno bila je ta kako se ponaša prema svojim roditeljima (npr. izdere se na njih bez razloga), gde sam mu skretala pažnju da je to odvratno ponašanje i da to oni nisu zaslužili, kao i da je kod kuće jedna nadrndana osoba, a napolju sa mnom skroz druga - vesela i puna života", napisala je ona pa dodala:

"E pa prevarila sam se i to kapiram tek sad. Shvatam zašto treba živeti prvo sa partnerom pre osnivanja porodice, ali verujte mi da smo deset godina delili sve do te mere da sam bila sigurna da je on pravi izbor i da ga odlično poznajem... On je sad osoba kakvu ne poznajem. Izlazi svaku noć, ne govori mi s kim, koliko ostaje, niti me zove sa njim što ranije nije bio slučaj... Retko kad mi i pomazi stomak, pita me kako sam, kako je bilo na pregledu, a kad mu skrenem pažnju na to, govori mi da želim da ga predstavim u lošem svetlu."

"Sve što kupimo, to se deli na 60-40 posto"

Ipak, pored svega ovoga, jedna stvar joj je, kako kaže, posebno užasna i od koje je podilazi jeza.

"Sve što kupimo, to se deli na 60-40 posto. On 60, ja 40 pokrivam, zbog naših plata. Znači, kupim kore za pitu, grisine, jogurt i mleko — sve se računa pa se uplaćuje na račun. Ponekad traži i račun. Za zajedničko neće da čuje.

"Šta da radim?"

Za sve ima prigovor, za sve mora da ima reč protiv, ne kupa se po pet dana, ne pere zube, jako mi se gadi... Mislila sam da su trudnički hormoni, ali nije, samo mi je fuj u svakom smislu. Ima lepu dušu, pomogao bi svakom detetu na ulici, svakoj životinji - to me i privuklo kod njega. Puno puta smo plakali zajedno, ali kao partner je stvarno užas... Ne znam šta da radim, da li da sačekam da se dete rodi, da vidim šta će se onda dešavati, da li da odem odmah, da sačekam... ne znam, samo znam da svaki dan suze lijem krišom", zaključila je ona.

"To je ponašanje muškarca koji te ne voli"

Nakon njene ispovesti, komentari su se samo nizali — od šoka i neverice, do podrške i saveta kako da izađe iz takve situacije.

"Au, brate", "Au, majko sveta", "To je ponašanje muškarca koji te ne voli...", "Imam utisak da lik pokušava da te otkači, ali na taj način da ti njemu daš šut kartu, kako on sam sebi ne bi ispao zla osoba. Napravio je dete, ne želi to i sada ne zna kako da se izvuče iz toga", "Ako imaš opciju da se čupaš, čupaj se. Kakav je sad, može da bude samo gori. Postaće otac, a on se ponaša potpuno neodgovorno za tu činjenicu. Tako se muž i otac ne ponaša. Lepo sedi sa njim i predoči mu — ili će da prihvati ulogu muža i oca i sve što uz to ide, ili ćeš se ti snaći, a on će narednih 18 godina plaćati alimentaciju. Druge ti nema", pisali su joj oni.

