Vafa Karubi (39) iz Tunisa danas živi u Zagrebu i vodi uspešnu kancelariju za administrativne i prevodilačke usluge. Kada je pre više od deset godina stigla u Hrvatsku, nije znala jezik, nije imala prijatelje, ni plan B. Ali imala je – hrabrost.

- U Tunisu sam imala posao, stabilan život, ali i osećaj da ne dišem punim plućima. Odrasla sam u konzervativnoj porodici gde se o svemu odlučivalo umesto mene. Znala sam da želim slobodu, makar morala da počnem od nule - priča Vafa.

"Jezik sam učila uz crtane filmove"

U Hrvatsku je došla 2013. godine, prvo poslovno, a zatim iz lične odluke da ostane. U početku, kaže, nije razumela gotovo ništa.

Vafa Karubi Foto: Printscreen/HRT

- Tri godine nisam mogla da komuniciram. Ljudi bi mi pričali, ja bih se samo smešila. Tada sam počela da učim jezik uz crtane filmove i dečje knjige. Svaku novu reč zapisivala sam kao da mi od toga zavisi život - i u jednom trenutku zaista sam počela da govorim - seća se ona.

Od skladišta do svog biznisa

Njen prvi posao u Hrvatskoj bio je u skladištu. "Nisam imala luksuz da biram. Radila sam šta god se nudilo, čistila, slagala, pakovala. Nisam mogla da koristim diplomu iz ekonomije, ali sam odlučila da ne odustajem", kaže ona u razgovoru za Jutarnji list.

U međuvremenu, učila je i volontirala. Danas vodi sopstveni posao koji pomaže strancima da se snađu u hrvatskoj birokratiji, prevodi dokumenta i organizuje radionice integracije.

- Kad mi neko kaže: "Hrvatska je teška zemlja za strance", ja odgovorim – bila sam tamo gde je bilo mnogo teže".

"Sloboda nema cenu"

Vafa ističe da je napustila domovinu ne zbog ekonomskih razloga, već zbog društvenih ograničenja.

- Moj otac je rođenje još jedne kćeri smatrao sramotom. Od detinjstva sam znala da se od mene očekuje da ćutim, da ne talasam. Nisam mogla da prihvatim takav život - iskreno kaže.

Danas pomaže ženama migrantkinjama da pronađu svoj glas i put: "Najveća pobeda za mene nije diploma, ni posao – nego to što sam slobodna. Mogu da odlučujem o svom životu, o tome s kim se družim, u šta verujem i kako živim."

"Danju sam radila, noću učila"

Put nije bio lak – kaže da su joj često govorili da neće uspeti. „Znala sam da će biti teško, ali sam verovala u sebe. Danju sam radila fizičke poslove, noću učila administraciju, jezik i zakone. Korak po korak, sve se promenilo.“

Njena upornost dovela ju je i do angažmana u Međunarodnoj francuskoj školi u Zagrebu, gde je od pomoćnice napredovala do voditeljke administracije i finansija. Za svoj rad dobila je i počasni doktorat za doprinos integraciji stranaca i promociji prava žena.

Danas je Vafa primer da novi početak nije poraz, već prilika. „Kada sam došla, mislila sam da nikada neću uspeti. Danas znam – ako želiš, možeš. Samo ne smeš stati. Nema nazad.“

Njeni planovi ne staju ovde: želi da doktorira i da osnuje međunarodnu organizaciju koja bi pomagala ženama migrantkinjama u Evropi.

- Ženama poručujem: verujte u sebe, budite hrabre, radite, obrazujte se i nikada ne pristajte na manje od onoga što zaslužujete. Sloboda i dostojanstvo su vredniji od svega.

(Kurir.rs/ Blic)

