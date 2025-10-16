Slušaj vest

Domaća paradajz čorba zagrejaće vas u hladnim danima. Može se služiti kao predjelo, ali nekad i kao obrok jer je veoma zasitna. Potrebno vam je nekoliko sastojaka i začini. Donosimo vam najjednostavniji recept.

Sočna paradajz čorba Foto: Shutterstock

Sastojci:

3 šargarepe

1 koren peršuna

1 koren paškanata

jedno parče celera (oko 50 grama)

nekoliko listova celera

može i šaka graška

šaka ceckanih šampinjona

500 gr kuvanog paradajza, domaćeg ili kupovnog

1 kašika brašna

na vrh kašičice aleve paprike

so, Vegeta, Začin C, biber, sve po izboru i ukusu

1 jaje

oko 300 gr brašna

Priprema:

Na malo ulja se izdinsta svo povrće, koje možete izrendati, ili jednostavno iseckati na kolutiće. Dakle, dinstati ga jedno desetak minuta, a zatim u njega umešati kašiku brašna i malo aleve paprike, pa onda sve zajedno lepo izmešati i naliti vodom. Potom u čorbu sipati paradajza.

Doda se nekoliko celih listova celera, par zrna bibera, jedan lovorov list i čorba se ostavi da se kuva, dok povrće ne omekša. Naravno, ako ga prethodno izrendate, brže će biti gotovo.

Pred kraj posolite i umešate Vegetu, a ja obavezno stavim i malo šećera, jer paradajz nekada, može da bude kiseo, naročito ako se čorba pravi od svežeg paradajza, koji se oljušti i izmiksa u blenderu.

Od jednog jaja i brašna se umesi tvrđe testo i pred kraj kuvanja čorbe se testo narenda direktno u šerpu. Poželjno je da čorba vri, jer se dronjci neće zalepiti za dno. Ako bas niste raspoloženi da pravite dronjke, mogu se koristiti domaći rezanci.

Na kraju naseckati peršunovog lista, skloniti je sa ringle, poklopiti i ostavim malo da odstoji. Kada dronjci padnu na dno, znači da su lepo skuvani.