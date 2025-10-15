Slušaj vest

Jedna majka Žilijen obratila se forumu Mumsnet 14. oktobra, zabrinuta zbog odnosa svog 28-godišnjeg sina i njegove verenice pred njihovo venčanje.

Žilijen je iznela svoju zabrinutost tvrdeći da par nije finansijski izjednačen. Verenica dolazi iz imućne porodice koja poseduje gradske nekretnine i zarađuje znatno više od njenog sina, koji nema prava na njen profit.

"On je potpuno odustao od svojih karijernih ambicija, napustio je privatni sektor u kojem je dobro napredovao da bi radio za neprofitnu organizaciju koja mu se čini moralno ispravnijom što nikada ne bi rekao pre nego što je upoznao nju,“ napisala je Žilijen.

Majka je takođe navela da verenica ima dominantnu ličnost i da je njihov stan, koji je plaćen od strane njenog bogatog oca, uređen isključivo po njenom ukusu u nijansama roze, korala, narandžaste i tirkizne.

Foto: Dragica Andjelic / Alamy / Alamy / Profimedia

"Nije delovalo kao da smo posetili moj sinov dom,“ priznala je Žilijen, dodajući da se zapitala kada je sin rekao da je verenički prsten kupio štednjom.

"Bojim se da će se venčati, razvesti za 10 godina, i kako on nema prava na tu imovinu, da će sa 38 godina imati – ništa,“ napisala je zabrinuto.

Prema njenim rečima, sinov blizanac je primetio da je njen sin postao udaljeniji, a deluje kao da verenica ne voli njihovu porodicu.

Internet zajednica: „Nisi u pravu“

Nakon što je objavila svoje brige, većina komentatora smatrala je da je Gillien previše osudjujuća.

"Mnogi se menjaju kada upoznaju partnera: prilagođavaju se, rastu, kompromisuju. Ne zvuči ništa zloslutno, zvuči kao da je vaš sin divan mladić,“ napisao je jedan korisnik, uz savet da sin možda pogleda investicije u nekretnine za svoju finansijsku budućnost.

Foto: Shutterstock

Drugi su dodali:

"Iskreno, zvučite vrlo osudjujuće. On nije potpuno odustao od posla, može zadržati svoje ušteđevine i imati nešto kao oslonac.“

Što se tiče uređenja doma, više korisnika je reklo da je uobičajeno da žene vode brigu o dekoraciji. Jedna osoba je napisala:

"Da budem iskrena, kada biste posetili moj dom, ne biste ni pomislili da moj muž tu živi. On jednostavno ne mari za dekor nije zainteresovan ni za nameštaj ni za ukrase.“

Konačno, komentatori su sugerisali da sin možda distancira sebe od majke zbog njene osude i kritike:

"Vaš sin verovatno povlači distancu jer oseća vašu osudu i nelagodnost.“