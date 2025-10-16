Slušaj vest

U današnje vreme je, nažalost, retkost da svekrva i snajabudu u dobrim odnosima. Osim generacijske razlike koja stvara jaz, često je problem i u različitom mentalitetu, navikama, očekivanjima i željama. Sara iz Beograda rano je ostala bez majke i zarekla se da će svekrvu poštovati kao roditelja kojeg nije imala. To ju je koštalo radosti na jedan od najvažnijih dana u životu - na krštenju sina.

Zovem se Sara, iz Beograda sam. Moj sin Jovan ima četiri meseca i prošlog meseca je kršten. To sam čekala s radošću - kao trenutak u kom ću ga zajedno sa mužem Goranom prineti Bogu, u kom ću ga gledati u naručju sveštenika i zahvaliti na daru života. Ali umesto radosti, nekoliko dana pred krštenje dočekala me je rečenica koja mi je slomila srce. Moja svekrva iz okoline Prokuplja rekla mi je:

"Ti, snajka, ne ideš na krštenje. Tako se kod nas ne radi. Majka ostaje kod kuće dok joj se dete krsti. Tako se valja, takvi su običaji."

U prvi mah sam mislila da se šali. Ali, nije se šalila. Bila je potpuno ozbiljna, kao da je to nešto sveto, neupitno i zapisano.

"Pa, kako da ne idem? To je moje dete", rekla sam zbunjeno.

"Znam, ali takav je običaj. Ako majka ide na krštenje, dete će biti nemirno ceo život. I ne valja da je majka prisutna dok ga sveštenik krštava. To ti je tako, to se ne menja."

Osetila sam kako mi se suze skupljaju u očima. Trudila sam se da ostanem smirena, ali u meni je sve kipelo. Nisam sujeverna, vernik sam. I u mojoj veri nema ničega što brani majci da prisustvuje krštenju sopstvenog deteta. Ja sam bez majke rano ostala, podigao me je tata i zarekla sam se da ću majku mog muža voleti i poštovati kao da je moja.

Rekla sam joj mirno, s poštovanjem, da nikad od sveštenika nisam čula da majka ne bi trebalo da prisustvuje krštenju svog deteta.

Ali odgovor je bio isti:

"Nemoj da grešiš dušu, Saro. Tako su radile sve žene u našoj familiji pre tebe. Nećeš valjda da kršiš običaj?"

Te noći nisam mogla da spavam.

Moj muž Goran bio je rastrzan između mene i svoje majke. Govorio je da "ne želi da pravi problem", da "nije strašno ako ostanem kod kuće", ali meni jeste bilo strašno. Kako da sedim u stanu, dok se moje dete krštava, dok se izgovara njegovo ime, a mene nema?

I te nedelje, dok su oni odlazili u crkvu, obukla sam se svečano, kao da idem s njima. Stavila sam krstić oko vrata i sela u tišini. Kroz suze sam čitala molitvu i rekla sebi: "Ako ne mogu da budem tamo, biću duhom prisutna."

Ali negde duboko, osetila sam gorčinu. Jer običaj koji ponižava majku nije svetinja, nego senka prošlih vremena.

I možda jednog dana, ako moj Jovan bude imao dete, njegova žena neće morati da bira između poštovanja i majčinstva. Ja sam odabrala da ne bih uvredila svekrvu i sad me duša boli što nisam drugačije postupila.

