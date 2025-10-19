Slušaj vest

Povratak kući s fakulteta obično znači toplinu, nostalgiju i osećaj sigurnosti, ali za jednu 22-godišnju devojku, taj povratak se pretvorio u šokantan susret s prošlošću.

Ono što je počelo kao bezazlena potraga za ukrasnim papirom, završilo se otkrićem koje je zauvek promenilo način na koji gleda na svoju majku.

“Našla sam album sa natpisom ‘Naše putovanje’”

"Tražila sam papir za umotavanje poklona u njenoj radionici i naišla na album sa natpisom ‘Naše putovanje’“, napisala je devojka u svojoj objavi na Redditu.

Isprva je pomislila da je reč o uobičajenom porodičnom albumu punom fotografija iz detinjstva. Međutim, kako je listala stranice, ton se naglo promenio.

Umesto rođendana – slike bola i patnje

Album nije sadržao uspomene na rođendane, školske priredbe i bezbrižne dane, već intimne trenutke bola: skrinšotove njenih objava o depresiji, fotografiju na kojoj plače nakon prve veze, pa čak i sliku sa večeri kada je pijana došla kući i povraćala.

"Nisam ni znala da me tada slikala“, napisala je autorka objave. Ispod svake slike stajali su natpisi poput: „Čak i u bolu, ona je jaka“ i „Noć kada je shvatila da život nije lak“.

Za nju je to bio šok: „Imala sam osećaj kao da je moju patnju pretvorila u umetnički projekat za sebe.“

Majčin odgovor – “I ja sam prolazila kroz tvoje borbe”

Kada je suočila majku s onim što je pronašla, usledilo je objašnjenje koje je situaciju učinilo još bizarnijom.

"Tako ja obrađujem svoja osećanja dok te gledam kako odrastaš“, rekla je majka. „Ja sam takođe proživljavala tvoje borbe.“

Iako je majka to doživljavala kao način povezivanja, ćerki je sve izgledalo kao duboko narušavanje privatnosti. „Toliko sam uznemirena. Ne mogu da je gledam istim očima“, priznala je.

To nije ljubav, to je posedovanje

Komentari na Redditu preplavili su objavu podrškom devojci i osudom majčinog postupka.

"To nije ljubav, to je posedovanje. Tvoja majka te ne vidi kao osobu, već kao lik u svojoj priči“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao: "Ako roditelj želi da obradi detetov rast, neće dokumentovati njegove najgore trenutke. To što je zabeležila tvoje patnje pokazuje da joj tvoje nesreće možda donose neku bolesnu satisfakciju.“