Kao i kod ajvara, gotovo svaka kuća ima svoju tajnu za pripremu savršenih čvaraka. Ovi hrskavi komadići svinjske kože ili slanine predstavljaju pravu poslasticu u mnogim krajevima sveta. Osim što su neizostavan deo zimskog menija, čvarci su i simbol tradicije, zajedništva i porodičnih okupljanja.

U nastavku otkrivamo kako se prave domaći čvarci, koje su najvažnije faze i sitnice koje prave razliku između dobrih i vrhunskih čvaraka.

Foto: Kurir.rs/D.Š

Kad se pravi: vreme svinjokolja

Čvarci se tradicionalno pripremaju u jesen, tokom svinjokolja. U to vreme, svaka porodica u selu ima svoju proverenu recepturu, a rasprave o tome čiji su čvarci najbolji traju dugo u noć, uz rakiju i dobro meze.

Šta vam je potrebno za savršene čvarke?

Za pripremu čvaraka neophodan je kazan (poznat i kao rauna ili sadžak) – velika, okrugla posuda u kojoj se topi mast. U kazan se stavlja iseckana slanina i malo vode, a zatim se masa stalno meša dok se polako ne istopi.

Za pripremu čvaraka neophodan je kazan Foto: RINA

Majstori za čvarke tvrde da je ključ uspeha u sitnicama – od načina na koji se seče slanina (da svi komadi budu iste veličine), do temperature prostorije u kojoj se radi. Ako vidite staru raunu pored koje se diže para, znajte da je njen vlasnik istopio tone čvaraka i da tačno zna kada su „baš kako treba“.

Od sirove slanine do hrskavog delikatesa

Proces pravljenja čvaraka počinje tako što se u kazanu voda zagreva i isparava. Tek kada sva voda nestane, počinje topljenje masti.Na višoj temperaturi, komadi slanine se prže dok ne postanu zlatni i hrskavi.

Tek kada sva voda nestane, počinje topljenje masti Foto: RTS

Kada se proceni da su dovoljno uprženi, čvarci se prebacuju u kesu za ceđenje, kako bi se odstranio višak masti. Dok su još vreli, masa se lagano pritiska, a zatim se čvarci rašire da se ohlade – najčešće napolju ili u hladnoj prostoriji.

Poslednji korak: hlađenje i so po ukusu

Dok se hlade, čvarci se posole po ukusu i povremeno promešaju. Ovaj korak je presudan – tada dobijaju onu poznatu hrskavost i pun ukus zbog kojih su neodoljivi.

Soljenje čvaraka je presudan korak Foto: RTS

Bez obzira da li ih jedete odmah ili ih čuvate za zimu, domaći čvarci uvek mame mirisom i ukusom koji vraća u detinjstvo, a vi nam pišite u komentarima vaše recepte za čvarke.

