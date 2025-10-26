Slušaj vest

Sigurno smo se svi barem jednom našli u situaciji kada nas je obična tegla dovela do ludila.

Naizgled jednostavan zadatak, otvoriti poklopac, pretvori se u borbu živaca, snage i upornosti. Ruke klize, poklopac se ne miče, a frustracija raste iz sekunde u sekundu.

Ponekad pokušavamo sve moguće trikove: udarimo dno kašike po ivici, omotamo krpu oko poklopca ili zamolimo nekog drugog da pokuša umesto nas. Međutim, čini se da vam za ovaj zadatak treba samo jedan kuhinjski predmet.

Žena na TikTokudemonstrirala je jednostavan trik i to bez imalo muke.

Korisnica, poznata kao Lejla koja ima više od 98 hiljada pratilaca, nije čak ni ustala sa svog mesta za stolom da bi otvorila teglu kiselih krastavaca, pokazujući koliko to može biti jednostavno, piše Daily Express.

"Evo malog vodiča o tome kako otvaram svoje tegle. Okrenite je naopačke i stavite nož ispod poklopca. Nemojte ga okretati na stranu, okrećete ga od sebe. Pustite malo vazduha i to je to", rekla je u videu.

Mnogi su u komentarima podelili svoja mišljenja i iskustva.

"Radim to, ali ne okrećem teglu naopako", napisala je jedna osoba.

"Samo probodem poklopac", dodala je druga.

Jedna korisnica se našalila da za otvaranje tegli služe muževi. Takođe, jedna je osoba predložila da je sigurnije koristiti kašiku nego nož.

(Kurir.rs/Žena)

