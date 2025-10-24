Slušaj vest

Otvorene konzerve često ostanu kao ostatak obroka u domaćinstvu, ali mnogi ne znaju koliko dugo ih je bezbedno čuvati u frižideru. Ako se ne skladište pravilno, njihov sadržaj se može brzo pokvariti i postati nebezbedan za jelo.

Nakon otvaranja, većina namirnica iz konzerve može se čuvati u frižideru do četiri dana. Ipak, preporučuje se da se hrana ne ostavlja u originalnoj limenci, već da se prebaci u čistu, zatvorenu posudu, najbolje staklenu ili plastičnu, kako bi se izbegla promena ukusa i moguća kontaminacija.

Različite vrste konzerviranih proizvoda imaju sličan rok čuvanja:

- Tunjevina – do tri dana

- Grašak, kukuruz, pasulj – do četiri dana

- Paradajz sos – od dva do tri dana

- Pašteta i mesne konzerve – do tri dana

Hrana koja stoji duže od preporučenog perioda, čak i ako je u frižideru, može promeniti miris, boju ili teksturu – što su prvi znaci da više nije bezbedna za konzumaciju. Ukoliko se na površini pojavi sloj sluzi ili neprijatan miris, najbolje je odmah je baciti.

Konzervirana hrana

Otvorene konzerve, iako praktične, zahtevaju pažljivo rukovanje. Jednom kada se otvore, više ne važi originalni rok trajanja sa pakovanja, pa ih treba tretirati kao svežu ili pripremljenu hranu.

Najčešća greška u domaćinstvima upravo je ostavljanje sadržaja u otvorenoj limenci, što ubrzava kvarenje. Jednostavno prebacivanje hrane u posudu s poklopcem produžava joj svežinu i čuva ispravnost.

