Prepodobna mati naša Paraskevo, čudotvorna pomoći naša: molimo te iz ove doline plačevne, pogledaj nas grešne, i duhovno nejake sa gornjih nebeskih visina. Obriši suze uplakanih, ublaži bolove bolesnih, uteši srca tužnih i nevoljnih. Ispuni molbe i želje onih koji ti se od srca mole. Pomoli se mati za sve koji ti dolaze u hram tvoj na Kalemegdanu, zahvatajući svetu vodu sa živog izvora tvoga, tebi Mati posvećenog. Prepodobna mati Paraskevo, pogledaj na napaćene sve bolesne, na maloverne i neverne: pomozi, mati, tvojim slavljenicima i svim monahinjama koje nose tvoje sveto ime. Pomozi, sveta Petko, svim hrišćanima, pomozi onima koji zavet monaški pred tobom dadoše i tebe mati u zaštitu uzeše. Pomoli se, mati Paraskevo, Carici Nebeskoj Presvetoj Bogorodici da nas ona vodi stazom spasenja, da ona moli Sina Svoga Gospoda Isusa Hrista, da nas sve udostoji da stanemo Njemu sa desne strane na Sudu Njegovom, da bi spasli duše svoje i svojih upokojenih očeva i matera, svih duhovnika naših koji nas spasenju vodiše i dobar nam primer ostaviše. Amin