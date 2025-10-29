Još uvek se nada da će ga sresti ponovo

Slušaj vest

Jedna 28-godišnja devojka nedavno je ispričala na Redditu svoju neobičnu ljubavnu priču. Ona i njen verenik Džon (26) uskoro će se venčati, ali niko iz njene porodice nije podržavao njihovu vezu kada je sve počelo, jer je Džon prethodno bio u vezi sa njenom mlađom sestrom Keli.

"Pre pet godina upoznala sam svog verenika, Džona koji je tada izlazio sa mojom sestrom Keli. Duga priča ukratko, Džon je živeo sat vremena dalje i tražio stan bliže Vašingtonu, jer je upravo diplomirao. Predložila sam mu moj stan i on ga je uzeo.“

Foto: ID stock photography/Shutterstock

To je, kako kaže, dovelo do toga da Džon i ona provode mnogo vremena zajedno čak više nego što je Džon provodio sa Keli jer je ona još uvek bila na fakultetu, sat vremena dalje.

"Brzo smo shvatili da smo srodne duše i najbolji prijatelji. Oboje smo se osećali krivim, ali smo slušali srce. Džon je raskinuo sa Keli i odlučili smo da damo šansu našoj vezi.“

Porodični sukobi

Nakon što je Keli saznala za njihovu vezu, odlučila je da prekinu svaki kontakt, dok su roditelji održavali vrlo ograničenu komunikaciju. Otac je čak tvrdio da će se „rastati u roku od godinu dana“.

ilustracija Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Devojka dodaje:

"Moj otac mi je tada rekao i veoma ružne stvari, nazivajući me… i to je bolelo. Nekoliko godina je prošlo, a sada sam verena sa svojim najboljim prijateljem i srodnom dušom. Ironično, moj otac je jedini koji sada poštuje našu vezu, iako je bio taj koji je meni najviše zamerao. Otac kaže da je sada jasno da je ovo prava ljubav. Ipak, ostatak porodice još uvek ne želi da prihvati našu vezu.“

Sestra Keli i dalje ne razgovara sa njom, dok majka i ostala braća i sestre drže distancu i minimalno komuniciraju.