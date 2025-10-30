Slušaj vest

U mnogim porodicama dolazi do sukoba kada članovi ne odobravaju partnera svog bližnjeg. Takve situacije mogu izazvati ozbiljne napetosti jer se sudaraju lične vrednosti, očekivanja i emocije, a često i stari nesporazumi ili predrasude. Upravo to se dogodilo jednoj ženi čije je venčanje iz snova palo u senku porodičnog raskola, jer njeni roditelji i braća i sestre ne žele da prisustvuju njenom velikom danu.

Devojka od 28 godina podelila je svoju priču na Redditu, objašnjavajući da se sprema da se uda za svog verenika Džona, starog 26 godina. Međutim, njihovu vezu porodica nikada nije podržavala — jer je Džon ranije bio u vezi sa njenom mlađom sestrom Keli, koja sada ima 24 godine.

Foto: Shutterstock

„Pre pet godina upoznala sam svog verenika Džona koji je tada izlazio sa mojom sestrom Keli. Pošto je živeo sat vremena daleko i tražio stan bliže Vašingtonu, predložila sam mu svoj stan. Na kraju ga je i iznajmio, pa smo počeli da provodimo mnogo vremena zajedno — čak više nego on i Keli, jer je ona još uvek studirala“, napisala je devojka.

"Sve se desilo spontano"

Vremenom su shvatili da su srodne duše i najbolji prijatelji, pa su odlučili da poslušaju svoje srce.

„Oboje smo se osećali krivima, ali smo odlučili da damo šansu našim osećanjima. Džon je raskinuo sa Keli i započeli smo vezu“, navela je.

Foto: Tolga Akmen / AFP / Profimedia

Nakon toga, sestrin odnos potpuno se raspao — Keli je prekinula svaki kontakt s njom, dok je komunikacija sa roditeljima postala svedena na minimum.

„Tata mi je rekao da ćemo se Džon i ja sigurno rastati u roku od godinu dana. Nazvao me je nemoralnom, što me je jako povredilo. Ipak, danas je baš on jedini koji poštuje našu vezu i kaže da je očigledno reč o pravoj ljubavi“, dodala je.

Iako ju je otac sada prihvatio, ostatak porodice i dalje odbija da je podrži. Sestra i dalje ne želi da razgovara s njom, dok majka i braća i sestre drže distancu.

„Kada će ljudi shvatiti da ovo nije bila samo prolazna strast? Udajem se za svog najboljeg prijatelja i želim da na venčanju budu ljudi koje volim“, poručila je devojka, ne skrivajući razočaranje.

ilustracija Foto: frantic / Alamy / Profimedia

Komentari bez odobravanja: Svi su se obrušili na nju

Na Redditu su se brzo pojavili brojni komentari — većina korisnika nije imala razumevanja za njen postupak:

„Ljudi nisu obavezni da podrže tvoju aferu. Izdala si sestru i sada se čudiš što te porodica ne želi na slavlju“, napisala je jedna osoba.

„Tvoja ‘srodna duša’ je varalica koji je bio spreman da prevari sa sestrom svoje devojke. Jezivo“, dodala je druga.

„Kada si ga izabrala, izgubila si one koje si povredila na tom putu“, zaključio je treći korisnik.

