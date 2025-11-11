Ovaj džem je savršen balans slatkog, ljutog i dimljenog ukusa i idealan je za zimske dane da "otvori" apetit.
Recept za slani džem od paradajza i čilija: Savršen kao namaz i dodatak mesu
Ovo nije klasičan ajvar ni sos - već gusti, aromatični džem od paradajza, čilija i belog luka, koji se koristi uz meso, sir, pa čak i uz peciva. Ovaj džem je savršen balans slatkog, ljutog i dimljenog ukusa i idealan je za zimske dane da "otvori" apetit.
Sastojci
- 2 kg zrelog paradajza
- 2 crvene paprike
- 2 sveža čilija (ili po ukusu)
- 4 čena belog luka
- 100 g smeđeg šećera
- 100 ml jabukovog sirćeta
- 1 kašika soli
- 1 kašičica dimljene paprike
- 1 kašičica mlevenog đumbira (opciono)
- 1 limun (sok i rendana korica)
Priprema
Paradajz preliti vrelom vodom, oguliti i iseckati. Papriku i čili ispeći kratko u rerni, pa oguliti i sitno naseckati. Sve sastojke staviti u dublju šerpu i kuvati na srednjoj vatri oko 60 minuta, uz povremeno mešanje. Kad se zgusne do teksture džema, sipati u sterilisane tegle i zatvoriti. Okrenuti tegle naopačke da se vakumiraju i ostaviti da se ohlade.
Kako se koristi:
- Uz sireve (posebno kozji sir ili feta),
- Kao premaz za sendviče i burgere,
- Uz meso sa roštilja ili pečeno pile,
- Savršen i kao dodatak uz doručak na tostu;
- Dodajte kašiku meda i prstohvat cimeta - dobićete gurmansku verziju koja podseća na začinjeni "chutney" iz indijske kuhinje.
