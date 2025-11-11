Slušaj vest

Ovo nije klasičan ajvar ni sos - već gusti, aromatični džem od paradajza, čilija i belog luka, koji se koristi uz meso, sir, pa čak i uz peciva. Ovaj džem je savršen balans slatkog, ljutog i dimljenog ukusa i idealan je za zimske dane da "otvori" apetit.

Sastojci

  • 2 kg zrelog paradajza
  • 2 crvene paprike
  • 2 sveža čilija (ili po ukusu)
  • 4 čena belog luka
  • 100 g smeđeg šećera
  • 100 ml jabukovog sirćeta
  • 1 kašika soli
  • 1 kašičica dimljene paprike
  • 1 kašičica mlevenog đumbira (opciono)
  • 1 limun (sok i rendana korica)
džem od paradajza
Džem od paradajza Foto: Anna Pustynnikova / Alamy / Profimedia

Priprema

Paradajz preliti vrelom vodom, oguliti i iseckati. Papriku i čili ispeći kratko u rerni, pa oguliti i sitno naseckati. Sve sastojke staviti u dublju šerpu i kuvati na srednjoj vatri oko 60 minuta, uz povremeno mešanje. Kad se zgusne do teksture džema, sipati u sterilisane tegle i zatvoriti. Okrenuti tegle naopačke da se vakumiraju i ostaviti da se ohlade.

Kako se koristi:

  • Uz sireve (posebno kozji sir ili feta),
  • Kao premaz za sendviče i burgere,
  • Uz meso sa roštilja ili pečeno pile,
  • Savršen i kao dodatak uz doručak na tostu;
  • Dodajte kašiku meda i prstohvat cimeta - dobićete gurmansku verziju koja podseća na začinjeni "chutney" iz indijske kuhinje.

(Kurir.rs/Informer)

Pogledajte video: Punjeni paradajz sa sirom i jajima

Punjeni paradajz sa sirom i jajima Izvor: TikTok/ polys_cuisine