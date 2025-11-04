Slušaj vest

Pihtije su tradicionalno jelo u hladnim danima, a neretko su glavni delikates na slavi. Međutim, poslednjih godina sve popularnije su posne pihtije koje se prave do boba. One su idealne za dane posta. Donosimo vam recept za sočne bobove pihtije koje će vas oduševiti.

Bob je veoma praktičan za pripremu raznih jela Foto: Shutterstock

Sastojci

1/2 kg boba

1 manja glavica belog luka

so

malo ulja

2 kašičice aleve paprike

bobove pihtije Foto: Printscreen/Youtube/Bokina kuhinja

Priprema:

Ova količina je dovoljna za dva dobra, duboka tanjira.

Uveče ceo bob, u tamnoj ljusci oprati ostaviti u hladnoj vodi da prenoći ili da omekne ljuspa da bi se očistio. Sutradan, ljuska je već omkešala, može da se čisti. Ovo je u stvari najzahtevniji deo posla, čišćenje boba. Nožem lagano skidati ljuske, razdvajati kotiledone i odvajati ih u lonac gde će da se kuva. Voditi samo računa prilikom čišćenja, odbaciti delove sa bubicama koje mogu da se nađu u bobu.

Naliti očišćen bob vodom, dva prsta više nego da ogrezne, dodati soli, i staviti da se kuva dok ne omekša. Kad je skuvan, treba ga propasirati. Propasiranoj masi doterati ukus, dodati sitno seckan beli luk i dosoliti. Sada je spremno da se izlije u duboke tanjire ili neke pliće posude. Tanjire sa pihtijama staviti na hladno da se stegnu. U tiganj zagrejati malo ulja i dodati alevu papriku izmešati i odmah skloniti da ne izgori, jer ona brzo gori. Preliti preko stegnutih, hladnih pihtija. Ovo može da se radi i pre služenja.

Iseći na kocke, višak ulja padne na dno, i služiti.

