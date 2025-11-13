Slušaj vest

Ukoliko ste odlučili da se venčate u crkvi, a razlika u godinama između vas i partnera je veća od 15, to može da vam predstavlja problem. Naime, Srpska pravoslavna crkva (SPC) ne preporučuje takav braki razlika u godinama predstavlja smetnju za sklapanje crkvenog braka.

Shodno crkvenom pravu razlika veća od 15 godina predstavlja smetnju za sklapanje braka. Ipak, ova smetnja je doduše definisana kao uklonjiva, što znači da se može tražiti dozvola od nadležnog episkopa da se ova smetnja razreši.

Da li stupiti u brak ako se roditelji protive, a postoji velika razlika u godinama

Upravo ovo pitanje postavila je i jedna buduća mlada duhovniku na portalu "Hram" koji je iz svoje perspektive odgovorio zbog čega ne bi trebalo da se upušta u vezu sa muškarcem starijim 15 godina.

"Da li stupiti u brak ako se roditelji protive sklapanju braka zbog velike razlike u godinama između budućih supružnika?", glasilo je njeno pitanje.

Osim pojašnjenja da razlika veća od 15 godina predstavlja smetnju za sklapanje crkvenog braka, duhovnik je rekao da je jedan od razloga zbog kojih bi trebalo da porazmisli da li će stupiti u takvu zajednicu "česta ljubomora starijih muškaraca".

"To što ćeš se verovatno ranije susresti sa starošću, bolešću, smrću supružnika, dužom usamljenošću, nisu razlozi koji će uplašiti mladu i zaljubljenu ženu. Ljubav te čini spremnom na svaku žrtvu za voljenu osobu. Iz mog iskustva koje sam stekao razgovarajući sa ljudima u sličnim brakovima gde je muž znatno stariji od žene, jedan od velikih problema koji se najčešće javlja u takvim brakovima je ljubomora. Nisu problem starost, nemoć, fizička slabost. Ponekad ti problemi bivaju sasvim solidno kompenzovani iskustvom koje stariji muž poseduje", navodi on.

"Za 20 godina biće na izmaku snaga"

Ipak, kako kaže, razlika na početku ne deluje strašno, jer kad žena ima 20, a muškarac 35, on je i dalje u najboljim godinama, te se problemi primete tek kasnije.

"Međutim, za dvadesetak godina, ti ćeš i dalje biti u punoj snazi, a tvoj muž će biti na izmaku snaga. Možda ti se čini da to nije ništa i da ćeš ti sa radošću ulagati dvostruko veći napor da nadomestiš njegovu fizičku nemoć. Ali njegova nemoć neće se ogledati samo u telesnom smislu. Mnogo veći problem predstavljaju promene u duhovnom smislu koje starost i fizička nemoć sa sobom donose. Mnoge od tipično muških karakternih osobina su posledica muške sujete. Ta sujeta u mnogim situacijama podstiče muškarca da bude bolji, da čini stvari zbog kojih će ga žena još više ceniti. Muškarac u dubini duše sanja o tome da postane heroj, da ako ne može baš da spasi čitav svet, a ono bar da bude spasitelj svoje žene i dece. Gotovo svi bračni problemi muškarca mogu se svesti na to da on više nije u stanju da u svom braku igra ulogu heroja", pojašnjava on.

Kako pojašnjava, što više muškarac stari, to više bledi slika o njemu kao heroju, i stvara sliku kako je suvišan i odbačen.

"Što je veća njegova muška sujeta, to će mu takva slika biti bolnija. Tada mu demoni ubacuju svakojake fantazije i svaki mlađi čovek iz vašeg okruženja za njega postaje noćna mora. U svakome od njih vidi tvog ljubavnika. Počinje da podozreva, da te sumnjiči za ovo ili ono, u svakom tvom pokretu naslućuje neverstvo i izdaju. To ga čini nezadovoljnim, stvara mu potrebu da te kontroliše, i malo po malo, često takav čovek postaje vrlo težak za zajednički život. Sve ga nervira, sve mu smeta, stalno prigovara i nalazi zamerke. Hoćeš li moći i tada da ga voliš kao što ga voliš sada? Hoće li on moći da se dovoljno smiri i da bez gunđanja prima milostinju od tebe? To je veoma bolno za mušku sujetu. Hoće li moći sa tim da živi, a da se ne ispuni prevelikim nezadovoljstvom?", upitao je on ovu mladu.

Dodaje, da su to su pitanja koja treba da postavite sami sebi, pre nego što se odlučite da ipak stupite u brak, a savetuje i da treba potražiti parove sa takvom razlikom u godinama i potražiti savet.

Ko ne može da se venča u SPC?

Kako je ranije pojasnio Zoran Krstić, profesor crkvenog prava na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, u crkvi ne mogu da se venčaju:

- mladenci čija je razliku u godinama veća od 15

- mladenci u poznim godinama, mladoženja stariji od 70, a mlada od 60 godina

- venčanje vernika koji je već u braku

- stupanje u brak maloletnih lica i parova koji su prethodno isključeni iz SPC

- muslimanka ne može da sklopi brak sa hrišćaninom, dok musliman može da oženi i hrišćanku i Jevrejku.

