Jedna Britanka po imenu Maksin ostavila je ljude bez reči nakon što je smršala više od 50 kilograma zahvaljujući popularnoj operaciji u Turskoj i to uprkos brojnim upozorenjima da ne ide u inostranstvo zbog rizika.

Godine borbe i iscrpljenosti

Pre nego što je skinula ogromnu količinu kilograma, Maksin je pokušavala da smrša na razne načine uz pomoć lekova, dijeta i drugih metoda. Ipak, ništa nije davalo rezultate, a frustracija je sve više narušavala njeno mentalno zdravlje.

Maksin operacija želuca u Turskoj Foto: TikTok

„Tri godine sam pokušavala da smršam, ali bez ikakvog uspeha,“ priznala je Maksin na TikToku.

„Shvatila sam da više ne mogu ovako. Morala sam nešto da promenim.“

Odlučila je da se podvrgne operaciji smanjenja želuca (gastric sleeve) i godinu dana je provela pažljivo istražujući bolnice i lekare.

„Provela sam čitavu godinu proučavajući bolnice, pripremajući se mentalno za svaku moguću komplikaciju,“ objasnila je. „Bila sam užasnuta ali pomisao da ostatak života provedem zarobljena u sopstvenom telu i umu bila je još strašnija.“

Za Maksin, ova operacija bila je poslednja nada. Kaže da nije donela odluku olako, iako su je mnogi upozoravali da ne ide u Tursku, uz zastrašujuće priče poput: „Ukradu ti bubreg.“

Mislila sam da se neću probuditi

Maksin priznaje da je bila preplašena do poslednjeg trenutka.

„Toliko sam se bojala dok sam išla u operacionu salu, bila sam uverena da se neću probuditi,“ rekla je.

Ali njena priča nije završila kao tragedija. Naprotiv, 19 meseci kasnije, Maksin je izgubila više od 50 kilograma i prešla sa konfekcijskog broja 24 na 8.

„Zdrava, srećna i volim život,“ poručila je, pokazujući neverovatne fotografije „pre i posle“.

Maksin je platila 2.200 funti za zahvat, ali kaže da joj je iskustvo u Turskoj premašilo sva očekivanja.

„Ako razmišljate o operaciji u inostranstvu, molim vas, dobro istražite,“ poručila je svojim pratiocima.

„Odaberite pravog hirurga. Mene su u Turskoj pazili bolje nego u bilo kojoj britanskoj bolnici. Nisu svi loši.“

U komentarima je dodala:

„Istražite bolnice, čitajte recenzije, razgovarajte sa pacijentima o njihovom iskustvu. Učite o samoj operaciji o ishrani posle nje, o suplementima, o zastojima u mršavljenju, o tome kako se telo menja iz meseca u mesec. Bukvalno o svemu.“

Internet oduševljen neverovatnom transformacijom

Snimak objavljen pre samo dva dana postao je viralan, prikupivši više od 255.000 pregleda i brojne komentare podrške.

„Ja sam išla u Tursku zbog zuba, ali potpuno te razumem, istraživanje je ključno. I mene su tamo bolje pazili nego kod bilo kog zubara u Britaniji,“ napisala je jedna osoba.

Druga je dodala: „Neverovatni rezultati! Radila sam liposukciju, zatezanje stomaka i nos u Turskoj i umorila sam se od ljudi koji su mi govorili da ću umreti tamo! Najbolja odluka u životu!“

Treći komentar glasio je: „Predivna si, svaka čast! Ja sam tri godine posle operacije i uživam u svakom trenutku.“