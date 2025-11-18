Slušaj vest

Nakon što je sa svojim partnerom gradila život više od 25 godina i zajedno dobili četvoro dece, jedna žena konačno je dobila ponudu za brak ali njen partner postavio je jedan šokantan uslov.

Andrea, kako se predstavila, podelila je svoj problem u pismu emisiji "The Ramsey Show", tražeći savet. Ona je objasnila da ubeđuje „traži da je oženi“ još od kada su dobili prvo dete.

"Nedavno je rekao da možemo da se venčamo, ako potpišem predbračni ugovor,“ napisala je Andrea "Na početku naše veze nije imao ništa, a njegovo poslovanje se značajno razvilo. Trenutno ima više od 300 zaposlenih, a njegova neto vrednost je u milionima.“

shutterstock-2442331493.jpg
Tražio joj da potpiše predbračni ugovor Foto: Shutterstock

Andrea je dodala da je pre 20 godina odustala od karijere kako bi ostala kod kuće i podizala decu.

„Finansijski smo dobrostojeći, i on se vrlo dobro brinuo o deci i o meni,“ priznala je, iako je naglasila da je zahtev za predbračnim ugovorom bio razočaravajući.

Pitanje i reakcije stručnjaka

Andrea je od voditelja tražila mišljenje da li je njen partner „pogrešan što traži predbračni ugovor“. Zaključila je:

"Volim ga, ali se pitam da li treba da odustanem od ideje o braku.“

Voditelji su izneli svoje mišljenje:

"Ne znam baš kako mogu da ti pomognem. Mislim da si odustala od ideje o braku pre 25 godina, kada ste počeli da imate decu.“

Potom je dodao da je Andrea napravila „zaista lošu trgovinu“ u svojoj dugogodišnjoj vezi.

„Odustala si od svega, a on od ničega,“ rekao je. „Podigla si decu i pomogla mu da izgradi posao, a on ga sada poseduje.“

Voditelj je takođe istakao da bi Andrein problem trebalo da bude opomena za druge, kako bi izbegli situaciju u kojoj su „nesigurni“ i „ranjivi“ u dugogodišnjim vezama.

